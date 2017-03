Volleyball-Sachsenklasse Klarer Auswärtssieg für SV Elbland Am 11. Spieltag setzte sich das Team von Coswig-Meißen mit 3:1 gegen Traktor Naundorf durch.

Am vorletzten Spieltag der Sachsenklasse reiste der SV Elbland Coswig-Meißen zu Traktor Naundorf. Bisher hatten die Elbländer stets gegen Naundorf gewonnen und diese Siegesserie wollten die Jungs um Kapitän Lutz Jänicke nicht reißen lassen.

Auch wenn die Mannschaft dezimiert anreiste, waren alle hochmotiviert. Beim Einschlagen verletzte sich ein Angreifer der Naundorfer schwer, was den Spielstart etwas verzögerte. Bis zur Mitte des ersten Satzes mussten sich beide Teams erst einmal finden. Danach entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Die Coswiger konnten sich schließlich mit sechs Punkten absetzen, kurz vor dem Satzball holten die Hausherren aber noch einmal auf. Mehr als 22 Punkte waren aber nicht drin, so war die 1:0-Führung für Elbland gesichert. Im zweiten Satz agierten beide Vertretungen auf Augenhöhe. Am Ende hatte Naundorf das glücklichere Ende für sich.

Im dritten Satz konnten sich die Elbländer Punkt für Punkt absetzen. Am Ende wurde es zwar noch einmal eng, aber es reichte zum Satzgewinn (2:1). Danach konnte aber Außenangreifer Daniel Ziller nicht mehr weiterspielen, Coach Matthias Winzer stellte um. Universal Jens Haudel musste vom Zuspiel auf Außenangriff wechseln und Lutz Jänicke wieder als Zuspieler agieren. „Mit dieser Notbesetzung ohne Auswechselspieler hatte wir am Ende die deutliche Dominanz auf dem Feld. Die Naundorfer konnten machen was sie wollten, unsere Jungs spielten wirklich stark und mit nur wenigen Fehlern“, freute sich Winzer nach dem 3:1-Sieg (25:22; 24:26; 25:22; 25:19) seiner Schützlinge. (jh)

zur Startseite