Klare Regeln gefordert Der Bautzener Wenzelsmarkt endet bisher immer am vierten Advent. Diese Regel wollen einige Stadträte jetzt ändern.

© Archivfoto: Uwe Soeder

Eine ganze Woche vor Heiligabend wurde im vergangenen Jahr der Wenzelsmarkt abgebaut. Traditionell geht Bautzens Weihnachtsmarkt bis zum vierten Advent. Weil der aber besonders zeitig auf den 18. Dezember fiel, war es mit der Atmosphäre in der Altstadt gerade in den Tagen vorbei, als viele erst so richtig in Stimmung kamen. Ein kurzfristiger Versuch, einige Händler mit ihren Buden auf dem Hauptmarkt, der Reichenstraße oder dem Kornmarkt zum längeren Bleiben zu bewegen, scheiterte.

Damit das in Zukunft nicht noch mal passiert, möchte die CDU das Thema völlig neu anpacken. Gemeinsam mit Stadträten von FDP, Grüne und Pegasus will die Fraktion an diesem Mittwoch in der Stadtratssitzung einen Beschlussantrag zur Erarbeitung einer Weihnachtsmarktsatzung einbringen. „Wir wollen den Wenzelsmarkt fortentwickeln, ihn bis kurz vor Heiligabend geöffnet halten und gegebenenfalls einen Nachweihnachtsmarkt etablieren“, erklärt dazu CDU-Stadtrat Dirk Lübke.

Unverständlich ist Lübke, warum die Verwaltung zwar an einer neuen Wochenmarktsatzung arbeitet, sich aber bisher gegen eine klare und transparente Weihnachtsmarktsatzung sträube. Dabei sei das in anderen Kommunen üblich – der CDU-Mann führt als Beispiel Dresden, aber auch die Kleinstadt Annaberg-Buchholz an.

„Es muss die Frage diskutiert werden, ob es tatsächlich Not tut, gleich eine Satzung aufzustellen“, sagt dazu Stadtsprecher André Wucht. Er weist darauf hin, dass man sich mit so einer Rechtsnorm Handlungsspielraum vergeben könnte.

Die CDU-Fraktion beharre nicht auf die Form einer Satzung, erklärt dazu Lübke. „Wir können auch mit der Ausarbeitung einer schriftlichen Regelung leben, die das Weihnachtsmarktgeschehen für den Stadtrat handhabbar und kontrollierbar macht.“ Bis April soll die Verwaltung ein inhaltliches Konzept für künftige Weihnachtsmärkte vorlegen. Bis dahin sollte von der Stadt auch erklärt werden, aus welchen Gründen sie einer Satzung oder aber einer einfachen schriftlichen Regelung den Vorzug gibt. Auch soll die Verwaltung einen Konzeptwettbewerb zur Ausgestaltung des Wenzelsmarktes entwickeln, so das Ansinnen des interfraktionellen Antrags.

Bisher wird der Wenzelsmarkt federführend vom städtischen Kulturbüro organisiert. In diesem Jahr geht er vom 1. bis zum 23. Dezember, da der vierte Advent und Heiligabend auf ein Datum fallen. Die Verwaltung hat bereits Händler aufgerufen, sich für den Wenzelsmarkt zu bewerben. Insbesondere mit romantischem Flair könne man punkten. Besonders erwünscht sind Hütten mit Bezügen zur Bautzener und Oberlausitzer Geschichte. Händler, die eine entsprechende Ausstattung anbieten können, würden bei passendem Sortiment bevorzugt. Anmeldungen können bis zum 28. Februar schriftlich an die Stadtverwaltung Bautzen gerichtet werden.

