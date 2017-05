Klare Regeln für Vereine Bertsdorf-Hörnitz unterstützt die Arbeit mit 4 200 Euro. Besondere Förderung gibt es für Kinder und Jugendliche. So will Bürgermeister Günther Ohmann für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Bürgermeister Günther Ohrmann vorm Gemeindeamt © Matthias Weber

Erstmals gibt es jetzt in Bertsdorf-Hörnitz eine Richtlinie für die Förderung der Vereine. „Wir wollen damit eine Ungleichbehandlung unserer Vereine verhindern“, sagt Bürgermeister Günther Ohmann (Freie Wähler). Bisher sind die Vereine von der Gemeinde immer auf deren Antragstellung hin unterstützt worden. Einstimmig haben die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung dem Beschlussvorschlag des Bürgermeisters zugestimmt. Zehn Vereine gibt es in Bertsdorf-Hörnitz. 4 200 Euro will die Gemeinde für sie nun jährlich ausgeben. Die Höhe der Förderung ist genau festgelegt. Abhängig von ihrer Mitgliederzahl erhalten die Vereine jährlich einen Grundbetrag von 150 und 225 Euro sowie bei über 100 Mitgliedern 300 Euro. Zudem bekommt jeder Verein einen Zuschuss von einem Euro pro Mitglied. Besonders gefördert wird die Kinder- und Jugendarbeit. Für jedes Mitglied unter 18 Jahren gibt es deshalb noch mal drei Euro.

Die Vereinsförderung tritt ab 1. Januar 2018 in Kraft. In ihr sind auch weiterhin Zuschüsse an die Vereine für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlagen vorgesehen, ebenso für Jubiläen und Veranstaltungen.

