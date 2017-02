Klare Regeln bei Bestattungen Der Chef des Meißner Krematoriums reagiert auf Bericht aus Regensburg.

„So etwas ist in Meißen noch nicht vorgekommen“ – Jörg Schaldach, Chef des des städtischen Bestattungswesens. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Verblüfft zeigt sich Jörg Schaldach, Geschäftsführer des Meißner Bestattungswesens, über einen Fall aus dem bayerischen Regensburg. Nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur war es in einem dort befindlichen Krematorium vor Kurzem bei einer Feuerbestattung zur Durchmischung von Leichenteilen mehrerer Toter gekommen. In über 200 Fällen sollen Körperteile von Leichen, die vermutlich von medizinischen Eingriffen wie Amputationen stammten, mit der eigentlich für die Einäscherung vorgesehen Leiche vermischt worden seien.

„So etwas ist in Meißen noch nicht vorgekommen. Da gibt es strikte Regeln. Jegliches organisches Material, das zu mehr als nur einem Menschen gehört, muss getrennt voneinander verbrannt werden“, sagt Schaldach. Zusätzliche Gewebeteile oder Organe gehörten entweder auf den Sondermüll. „Sie können aber auch verbrannt werden, dann aber natürlich einzeln und nicht in einem Sarg, der für eine Einäscherung bestimmt ist.“ Das gebiete die Pietät, so Schaldach. (SZ/mhe)

