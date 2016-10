Klare Kante von der Ostalb Der 1. FC Heidenheim und Frank Schmidt passen gut zueinander. Sie werden im Profi-Fußball immer noch unterschätzt.

Ein Heidenheimer für Heidenheim: Frank Schmidt ist der dienstälteste deutsche Trainer bei einem Verein. © Robin Rudel

Auf den ersten Blick ist Frank Schmidt schwer zu durchschauen. Der Trainer des 1. FC Heidenheim wirkt, als sei er von dem Höhenflug seiner Mannschaft selbst überrascht. Er versucht, die jüngste Erfolgsserie des Fußball-Zweitligisten in ruhigen und sachlichen Worten zu erklären. Wer etwas genauer zuhört, erkennt jedoch relativ schnell: Der Aufschwung der Heidenheimer ist alles andere als Zufall. Es ist vielmehr das Ergebnis der klaren Strategie, die von den Klubverantwortlichen seit mehr als einem Jahrzehnt geschickt und mit Nachdruck umgesetzt wird.

Allen voran Schmidt. Der Fußballlehrer, vor 42 Jahren in der 47 000-Einwohnerstadt auf der schwäbischen Ostalb geboren, zeichnet bereits seit 2007 für das Spiel der Heidenheimer verantwortlich. Im deutschen Fußball ist er damit derzeit der dienstälteste Trainer, der bei einem Verein ununterbrochen beschäftigt ist. Innerhalb von nur sechs Jahren brachte er die Heidenheimer von der Oberliga in die zweithöchste Spielklasse, in der sie sich seit dem Aufstieg im Jahr 2014 auf Anhieb etablieren konnten. „Wir wollen den nächsten Schritt machen!“ So hat Schmidt in diesem Sommer das Saisonziel umrissen.

Vollgas nach vorn, Vollgas zurück

Was genau er damit meinte, dokumentieren die Auftritte seiner Spieler deutlich. Die Heidenheimer punkten als geschlossene Einheit. Sie treten mit einem klaren Plan an – und mit großer Leidenschaft. Ihr Spiel ist schnell und ungeheuer laufintensiv. Die Stürmer attackieren bereits weit in der gegnerischen Hälfte. Auf dem Weg nach vorne agieren die Schwaben stets direkt und auf dem kürzesten Weg. Kein Ball, der blind geschlagen wird. Selbst in Bedrängnis versuchen sie sich spielerisch zu befreien. Sie rücken schnell nach.

Vollgas nach vorn, Vollgas zurück – so lautet das Credo. „Jeder, der ins Stadion kommt, soll sehen: Die Mannschaft gibt alles“, sagt Schmidt. Der Trainer hat, zusammen mit Sportchef Holger Sanwald, über die Jahre eine Mannschaft entwickelt, die einen eigenen Stil pflegt. Wie nüchtern, aggressiv und zielstrebig diese Heidenheimer agieren, hat sich mittlerweile in der Republik herumgesprochen. Als Schmidt vor ziemlich genau neun Jahren als Cheftrainer in seiner Heimatstadt anfing, galt er nur als Übergangslösung. Nach dem Motto: Bis Weihnachten, dann sehen wir weiter. Es lief auf Anhieb gut und stetig besser.

Die Heidenheimer stiegen auf, sie etablierten sich und sie stiegen wieder auf. Mit dem aufrichtigen Spiel und den nachweislichen Erfolgen schaffte der FCH es sogar, bei den von Natur aus eher zurückhaltenden Fußballanhängern auf der Ostalb das Feuer zu entfachen. Sie kamen, um zu sehen – und sie bleiben ihren Klub treu. Genauso wie Dutzende von Unternehmen aus Stadt und Region, ob klein oder groß, die ihre Kicker nach Kräften unterstützen.

Der Trainer ist einer von ihnen, sie wissen es zu schätzen, und er weiß, was er tut. Als Profi ist Schmidt durch das ganze Land getingelt. 78 Partien in der zweiten Liga, 88 in der Regionalliga. Als Abwehrspieler kickte er unter anderem in Nürnberg, Fürth, Aachen oder bei Waldhof Mannheim. Mit dem damaligen Drittligisten Vestenbergsgreuth schaffte er auch ein Wunder: Im Sommer 1994 kickte er mit dem legendären Dorfverein, der inzwischen mit der SpVgg Fürth zum Zweitligisten Greuther Fürth fusioniert ist, die großen Münchner Bayern aus dem DFB-Pokal.

Es zeichnet den Trainer aus, dass er im momentanen Höhenflug den Ball flach hält, auch vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen Dynamo Dresden. „Solange Mannschaften wie Nürnberg, St. Pauli oder Kaiserslautern unten drin stehen, verbietet es sich für den FCH, große Sprüche zu klopfen“, erklärt Schmidt.

Er sieht auch keine Gefahr, dass einer seiner Spieler abhebt. „Das regelt auch die Mannschaft selbst“, betont der Coach. „ Sie lebt den Zusammenhalt. Und bei den Spielern, die schon länger da sind, ist unsere Philosophie schon in Fleisch und Blut übergegangen. Wo das dann hinführt, weiß ich nicht“, sagt Schmidt. Die Richtung stimmt jedenfalls, zumindest für den Trainer und seine Heidenheimer.

