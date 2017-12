„Klare Kante gegen Querfront“ Die Linke ist uneins, wie sie mit Antisemitismusvorwürfen umgehen soll.

Diether Dehm steht im Zentrum des Konflikts. © dpa

Berlin. Die Debatte beschäftigt den Parteivorstand. Die Linke streitet, wie sie mit Antisemitismusvorwürfen umgehen soll. Im Zentrum des Konflikts steht der Bundestagsabgeordnete Diether Dehm. Die Frankfurter Rundschau kritisierte ihn unlängst in einem Kommentar: „Solange Figuren wie Dehm glauben bestimmen zu können, was Antisemitismus ist, hat der Antisemitismus in Deutschland keinen Widerstand zu fürchten. So lange ist auch Kritik an der israelischen Regierung kaum möglich, ohne in den Verdacht zu geraten, Antisemit zu sein. ‘Israelkritik’ ist eine Maskerade der Antisemiten vom Schlage Dehms.“

Die Vorgeschichte ist komplex: Der umstrittene Journalist Ken Jebsen, den seine Kritiker als Verschwörungstheoretiker sehen, sollte in einem Berliner Kino einen Preis für „engagierte Publizistik“ verliehen bekommen. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) kritisierte das und bezeichnete die Verleihung als „Jahrmarkt der Verschwörungsgläubigen und Aluhüte“. Das mit Landesmitteln geförderte Babylon-Kino sagte die Veranstaltung ab.

Das wiederum rief Befürworter der Preisverleihung auf den Plan. Sie initiierten einen Demonstrationsaufruf gegen die Absage, den Dehm und andere Linke unterstützten. Darauf reagierte wiederum die Linkenspitze. Die sächsische Bundestagsabgeordnete und Linken-Vizechefin Caren Lay drängte auf einen Vorstandsbeschluss, durch den Lederer gestützt wird.

Darin heißt es: „Der Parteivorstand erklärt sich solidarisch mit allen Linken, die Querfrontbestrebungen kritisieren und dafür angegriffen werden, darunter dem Linken-Kultursenator Klaus Lederer und seinem Recht, sich kritisch zur sogenannten Preisverleihung an Ken Jebsen im Berliner Kino Babylon zu äußern.“ Die Überschrift lautet: „Klare Kante gegen Querfront“. Allerdings fiel das Votum mit 18-Ja-Stimmen bei sieben Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen nicht gerade eindeutig aus. Die Preisverleihung konnte nach einem Gerichtsbeschluss stattfinden.

Der Streit ist damit aber nicht beendet. Nach dem kritischen Rundschau-Kommentar wenden sich die Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger an das Blatt und nehmen Dehm in Schutz. Dem Artikel müsse man „entschieden widersprechen“, heißt es in der Mail, die ein Parteisprecher im Namen des Vorstandes schrieb. Lederer nennt das wiederum via Twitter „grotesk“.

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wirft Dehm „Verunklarung von der Wirkung vom Antisemitismus“ und dessen „Verharmlosung“ vor. Der ostdeutsche Regierungschef bezieht sich offensichtlich auf eine ältere Dehm-Äußerung. Sie heißt: „Antisemitismus ist Massenmord und muss dem Massenmord vorbehalten bleiben.“ Ministerpräsident Ramelow twittert dazu: „Antisemitismus ist nicht ‘gebunden’ an die Shoa, sondern er ist der Weg, der in die Shoa führte.“

zur Startseite