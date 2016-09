Klare Kante gegen die AfD? Berlins Regierungschef Müller sieht sich in seiner Strategie bestärkt. Die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern zeige: Wer sich gegen die AfD abgrenzt, punktet. Doch trägt das auch in Berlin?

Berlins Regierender Bürgermeister und Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl Michael Müller stellt in Berlin die dritte Plakatreihe für die Wahlen am 18. September vor.

Mecklenburg-Vorpommern ist nicht Berlin. Diese Selbstverständlichkeit betont die Hauptstadt-Politik nach der Wahl im Norden fast unisono. Soll wohl heißen: Bei uns geht es in zwei Wochen ohnehin anders aus. Trotzdem kann und darf das Abschneiden ihrer Parteien in Mecklenburg-Vorpommern die Berliner Spitzenkandidaten so kurz vor der eigenen Wahl am 18. September nicht kalt lassen.

Regierungschef Michael Müller würde wohl nur zu gern von der Mevo-SPD lernen: Wie man nach einer Wahl nicht nur als Sieger dasteht, sondern besser abschneidet als alle vorhersagten. Am liebsten sogar, wie man 30 Prozent einfährt. Die Berliner SPD liegt in Umfragen zwischen 22 und 24 Prozent.

CDU-Chef Frank Henkel dagegen muss es besser machen als die Christdemokraten im Norden. Die rutschten hinter der AfD auf den dritten Rang ab. Henkels Hauptstadt-CDU sehen die Umfragen immerhin knapp hinter der SPD und vor den Grünen auf Platz zwei.

Dann ist da noch die gemeinsame Lehre aus der Wahl in Schwerin: SPD, CDU, Grüne und Linke wollen in Berlin einen erneuten Triumph der AfD verhindern, die hier zwar nicht wie im Norden auf mehr als 20, doch aber auf 10 bis 15 Prozent kommen könnte.

Die Haltung gegenüber der AfD habe in Schwerin entscheidend zum Wahlausgang beigetragen, zeigt sich Müller überzeugt. Die SPD habe sich klar abgegrenzt und sei dafür belohnt worden. Die CDU dagegen habe sich dem AfD-Klientel angebiedert und für ihren Wackelkurs bezahlt. Kann die Taktik „klare Kante“ auch in Berlin Punkte beim Wähler bringen?

Müller, Henkel und die Spitzenkandidaten von Grünen und Linken jedenfalls bemühen sich nach Kräften um eine deutliche Abgrenzung. Die Auseinandersetzung mit der AfD werde er in den kommenden zwei Wochen umso intensiver suchen, verspricht der Regierende Bürgermeister. Die Rechtspopulisten aber entzögen sich geradezu der Debatte, hat er beobachtet. „Die AfD duckt sich weg“, kritisiert auch Grünen-Spitzenkandidatin Pop.

Der Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer hält es allerdings für eindimensional, zu glauben, eine Abgrenzung von der AfD allein bringe Wählerstimmen. „Hilflos“ sei das. Menschen identifizierten sich nicht mit einem Parteinamen, sondern wollten ihre Sorgen adressiert sehen. „Ich muss mich doch fragen, was veranlasst nicht gebundene Wähler, ihre Stimme der AfD zu geben.“

Ähnlich argumentiert Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer. „Es ist nicht der Punkt, dass man die AfD inhaltlich stellt“, sagt er, „sondern dass man die Sorgen der Leute ernst nimmt, die darüber nachdenken, AfD zu wählen“.

Und welche Konsequenzen zieht CDU-Spitzenkandidat Henkel aus der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern? Seine Partei musste die größte Niederlage verkraften. Berlins Innensenator will sich nicht verunsichern lassen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Berlin komplett anders ist als Mecklenburg-Vorpommern“, sagt er. „Ich schaue bei meinem Wahlkampf weder nach links noch nach rechts.“ (dpa)

