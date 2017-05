Klare Anzeichen von Extremismus Ein aufmüpfiger russischer Pokémon-Jäger entgeht nur mit viel Glück der Lagerhaft.

In seinem Video-Blog feierte sich Ruslan Sokolowskij nach seiner Pokémon-Jagd an verbotenem Ort – der „Kathedrale auf dem Blute“ in Jekaterinburg. © Screenshot: SZ

Ruslan Sokolowskij hat noch einmal Glück gehabt. Das Gericht in Jekaterinburg im Ural verurteilte den 22-jährigen Jurastudenten zu dreieinhalb Jahren Haft auf Bewährung. Zusätzlich muss der junge Blogger noch gemeinnützige Arbeit leisten. Die Richterin fällte ein mildes Urteil. Die Staatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre Lagerhaft gefordert. Für alle Fälle brachte Sokolowskij ins Gericht schon eine Tasche mit unverzichtbaren Utensilien für die „Zone“ mit – die russische Umschreibung für Straflager.

Sokolowskij ist kein Schwerverbrecher. Er mag etwas naiv gewesen sein, als er sich im vergangenen Sommer auf die Jagd nach den bunten Pokémon-Go-Figuren machte. Russlands Nachrichtenkanal Rossija 24 hatte gewarnt: Wer in Kirchen, Wahlbüros oder fremden Wohnungen nach den virtuellen Monstern suche, müsse mit mehrjähriger Haftstrafe rechnen. Der Glaube des Jurastudenten an den russischen Rechtsstaat war unterdessen stärker. Er wollte es unbedingt testen und löckte wider den Stachel.

Die Jagd begann in Jekaterinburgs „Kathedrale auf dem Blute“. Das Gotteshaus war erst Anfang dieses Jahrhunderts an jener Stelle errichtet worden, wo die Zarenfamilie Nikolaus II. 1918 von den Bolschewiken erschossen wurde. Sokolowskijs Jagdbeute fiel üppig aus. Nur war einer leider nicht ins Netz gegangen, der Religionsstifter – zugegeben eine Rarität – bedauerte der Student in seinem Video-Blog.

Gleichwohl kursierten auch Gerüchte, dass es Jesus Christus gar nicht gäbe, machte sich der Atheist im Netz noch lustig. Gut 300 000 Nutzer folgten Ruslans YouTube-Kanal damals. Bis dahin war er nicht durch ein besonders radikales Engagement aufgefallen. Sollte es strafbar sein, mit einem Smartphone eine Kirche zu betreten, fragte Sikolowskij vor der Aktion rhetorisch.

Die Antwort kam postwendend. Wenige Tage später nahmen Strafverfolger die Fährte auf. Zunächst wurde er im September unter Hausarrest gestellt, ab Oktober dann ins Untersuchungsgefängnis verlegt. Vorgeworfen wird ihm der Verstoß gegen drei Gesetze: Die Jagd nach den Pokémon in der Kirche auf dem Blute wertete das Gericht als „Verletzung religiöser Gefühle von Gläubigen“. Zudem habe die Überprüfung früherer Videos laut Ermittlungsbehörde ergeben, dass Sokolowskij Hass und Feindschaft schüre. Auf zwei von insgesamt 150 Videos seien eindeutig „Anzeichen von Extremismus“ zu erkennen. Verdacht auf Extremismus wird zum Universalinstrument gegen jegliche Form von Widerspruch.

Weil die Ausbeute der Fahnder nicht zufriedenstellend war, versuchten die Ermittler – wie in solchen Fällen nicht unüblich – den Tatbestand noch etwas aufzupeppen. Erst fand man geringe Rauschgiftspuren, die aber waren leider strafrechtlich nicht relevant. Da stießen die Ermittler auf einen Stift mit eingebauter Kamera – für „verdeckte Informationsbeschaffung“. Der Besitz von Spionagewerkzeugen ist in Russland verboten. Der Beschuldigte kannte dieses Utensil angeblich aber gar nicht.

„Wenn es hier jemandem nicht gefällt, kann er ja wegziehen“, hatte die Staatsanwaltschaft vor dem Plädoyer angeregt. Das geforderte Strafmaß von dreieinhalb Jahren machte den Jurastudenten sprachlos. Vor der Urteilsverkündung sagte er: „Vielleicht bin ich ein Idiot, aber ich bin sicher kein Extremist“. Darüber entscheidet in Russland inzwischen aber wieder der Staat.

