Fußball – Kreisoberliga Klare Ansagen Die drei regionalen Vertreter positionieren sich vor Beginn der Saison. Einer will in die Landesklasse aufsteigen.

Nach Vizemeistertitel und Pokalsieg wollen Torsten Jentzsch und die RSV-Fußballer in der kommenden Saison in die Landesklasse aufsteigen. © Archiv/André Braun

Mit dem SV Naunhof ist die Übermannschaft der vergangenen Saison in die Landesklasse aufgestiegen. Jetzt sollte der Weg für den Roßweiner SV frei sein.

Weder die Mannschaft noch Trainer Gerd Hentzschel machen aus ihrem Saisonziel ein Geheimnis. „Das Saisonziel ist klar! Die Mannschaft will hoch und ihre Chance nutzen, in die Landesklasse aufzusteigen“, sagte der erfahrene Coach. Und dass dazu gegen den Falkenhainer SV in heimischen Gefilden ein Sieg Pflicht ist, braucht man an der Mulde niemanden zu sagen. „Es ist mit Blick auf unser Saisonziel wichtig, mit drei Punkten in die Serie zu starten!“, so Hentzschel, dem allerdings Benjamin Brambor, David Renner, Kay Lehmann, Steffen Zerge und Marco Burkhardt nicht zur Verfügung stehen. Hentzschel: „Nichtsdestotrotz werden wir aber eine schlagkräftige Truppe zusammen bekommen, die gut vorbereitet ins Spiel gehen wird!“

Gleich eine richtige Herausforderung, und noch dazu auf Kunstrasen, liegt vor dem SV Ostrau 90. Die Jahnataler, die sich vorgenommen haben, ihren vierten Platz aus dem Vorjahr zu bestätigen, müssen beim FC Grimma II antreten, der zweifellos wieder in der Spitzengruppe zu erwarten ist. „Es ist das erste Punktspiel, eine Standortbestimmung, nach der man weiß, wo alle stehen“, blickt SVO-Trainer Mathias Donath voraus und fügt an: „Wir wollen positiv in die Saison starten, zumal wir vergangene Saison beide Spiele gegen die Grimmaer gewonnen haben. Ich glaube, an die Mannschaft und daran, dass wir trotz der Abgänge von Christopher Wiesner und Enrico Fritzsche in den Tabellenregionen einkommen, wo wir vergangenes Jahr waren.“ Verzichten muss Donath am Sonntag wahrscheinlich auf den angeschlagenen David Karius, ansonsten sei alles Deck.

Etwas kleiner sind die Brötchen, die Aufsteiger BC Hartha backen will. „Klassenerhalt, etwas anderes zählt nicht!“, sagte Trainer Benjamin Bamburski, der das zum Auftakt mit seiner Mannschaft unterstreichen will. „Wir fahren nach Burkartshain, um zu punkten. Da wir fast alle Mann an Deck haben, sind wir nicht chancenlos, da bin ich mir ziemlich sicher“, sagte er dem Döbelner Anzeiger. Fehlen werden dem BC-Verantwortlichen lediglich Lukas Elendt und Manuel Klötzer.

zur Startseite