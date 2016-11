„Klar tut es weh, aber es macht irgendwie süchtig“ Anja Mittag ist ein Star unter Deutschlands Fußballerinnen, doch kaum einer weiß das. Nicht mal sie selbst.

Der EM-Pokal 2013 ist nur eine von vielen Trophäen in ihrer Sammlung. Und Anja Mittag, damals Finaltorschützin sowie Auswahlrückkehrerin nach der Nichtnominierung für die Heim-WM 2011, sagt, jeder Titel motiviere sie nur noch mehr. © dpa

Krautrouladen gibt es diesmal nicht. Die kocht Mama Martina eigentlich bei jedem Heimatbesuch ihrer Tochter, nur ist dieses Mal wirklich keine Zeit dafür. Auch die Ruhe und Vertrautheit, die Anja Mittag in Chemnitz so gern genießt, fehlen. Stattdessen sind tausend Zuschauer zum öffentlichen Training der deutschen Fußballerinnen gekommen, und Gerüchte besagen, alle wegen ihr, der Rückkehrerin.

Fakt ist: Anja Mittag ist das ganze Bohei um ihre Person ziemlich unangenehm. Sie mag öffentliche Auftritte nicht, also die abseits des Rasens. Sie sei nicht der Typ, der nach vorne drängt, hat sie dem Zeit-Magazin mal erzählt in einem ihrer seltenen ausführlichen Interviews. Nun aber muss sie vornweg gehen, muss immer wieder reden, natürlich auch über Privates. In Chemnitz ist Anja Mittag nämlich ein Star – und diese Partie am Dienstagnachmittag gegen Norwegen für sie mehr als ein Test.

Ein Länderspiel zu Hause – 148 Mal hat sie darauf warten müssen. „Wie ein großes Finale, fast gleichwertig“ fühle sich das an, sagt sie und erzählt dann, wie sie mit ihren Mitspielerinnen den Weihnachtsmarkt besucht hat, wie freundlich die Mannschaft überall empfangen wird. „Das ist toll, damit kann ich punkten bei den Mädels. So unter dem Motto, wir hier im Osten.“

Anja Mittag zählt zu den Größen des deutschen Fußballs, nur weiß das so recht niemand, im Grunde nicht mal sie selbst. Mehr Länderspiele haben jedoch nur fünf Spielerinnen absolviert, mehr Tore erzielt übrigens auch. Klappt alles wie erhofft, macht die Stürmerin gegen Norwegen die 50 voll. Öffentlich sagt sie: „Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann einen Sieg.“

Die 31-Jährige ist die mit Abstand Erfahrenste in der Mannschaft, was nicht allein mit dem Alter zu tun hat. In Potsdam, Malmö und Paris hat Anja Mittag gespielt, und das mehr als erfolgreich, seit Sommer steht sie nun beim deutschen Branchenprimus Wolfsburg unter Vertrag. Die Heimat aber: „Ist etwas, was mir keiner nehmen kann“.

Im Chemnitzer Heckert-Gebiet hat sie mit dem Fußballspielen begonnen, als einziges Mädchen im Verein. Kurz nach der Wende war das, als der Frauenfußball ungefähr so populär gewesen ist wie Gymnastik für Männer und Karl-Marx-Stadt wieder in Chemnitz umbenannt wurde. Nach vier Jahren beim VfB zog sie weiter zum Ortsnachbarn CFC und von dort über Erzgebirge Aue dann weiter, immer weiter.

Anja Mittags Karriere erzählt von vielen Titeln und noch mehr Toren. Aber auch Tränen gehören dazu – nicht nur aus Freude wie in Rio bei der olympischen Siegerehrung. In ihrer ersten Saison in Schweden hat sie im Meisterschaftsfinale einen Elfmeter verschossen – den entscheidenden, wie sich herausstellte. Danach, sagt Anja Mittag, hatte sie sich viele Vorwürfe gemacht und „echt dran zu knabbern“.

Den sportlich schlimmeren Rückschlag hat sie da aber schon hinter sich: die Nichtnominierung für die Heim-WM 2011, nachdem sie seit 2005 bei jedem großen Turnier dabei gewesen war – und auch danach wieder dabei gewesen ist. Rückblickend kennt Anja Mittag die Gründe. „Das Jahr lief nicht gut, ich hatte die Lust am Fußball verloren, war ausgebrannt. Ich habe nicht mehr richtig gekämpft, weil ich gemerkt hatte, dass die Chancen eh gering sind“, erzählt sie.

Den folgenden Wechsel nach Schweden hat sie als Befreiung empfunden – und ist in den drei Jahren Malmö ein anderer Mensch geworden, viel selbstbewusster, reifer, noch reflektierter. „Durch das Leben in einem anderen Land habe ich gelernt, dass ich mich nicht kleiner machen muss als ich bin“, sagt Anja Mittag.

Die Kapitänsbinde lehnt sie trotzdem ab. Dabei hätte ihr, der letzten Verbliebenen einer goldenen Generation, das Amt nach dem Olympiasieg zugestanden. Oma wird Anja Mittag stattdessen von ihren Mitspielerinnen genannt – dabei sind die nur zehn, zwölf Jahre jünger. Wie lange sie noch spielen wird, ist nicht entschieden. „Es sind momentan unheimlich spannende Zeiten, die ich gerne mitnehmen möchte“, meint sie. Um ihren Traum zu leben, nehme sie die körperlichen Strapazen und privaten Entbehrungen in Kauf.

Genauso wie die Schmerzen für ihre zweite Leidenschaft: Tätowierungen. „Klar tut es weh, aber es macht irgendwie süchtig“, sagt Anja Mittag. Ein Satz, der auch perfekt zu ihrer Karriere passen würde. Ein gutes Dutzend Motive hat sie sich schon stechen lassen, der ganze linke Arm ist voll – und rechts ein Leuchtturm zu sehen. Darunter steht: Lights will guide you home.

Fakt ist auch: Um zu wissen, wo sie herkommt, braucht Anja Mittag weder Licht noch dieses Länderspiel zu Hause.

