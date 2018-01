Klar Schiff an der Oberelbe Die Prossener laden als Erste zum Festumzug zur Schifferfastnacht. Die Feierlichkeiten beginnen mit einem großen Knall.

Hier arbeitet René Uhlemann noch auf der „Werft“ in Prossen an einem Schornstein für das fahrbare Modell eines Luxusdampfers der Weißen Flotte. Inzwischen ist alles fertig. Am Freitagabend ist Schiffstaufe. © Steffen Unger

Bad Schandau. Trotz eisiger Kälte wird seit Wochen in Prossen an neuen Schiffsmodellen für den Festumzug gearbeitet. Unter freiem Himmel – manchmal auch Sternenhimmel – wurde geschraubt und gestrichen. Mindestens ein neues Schiff wird jedes Jahr von der Schiffergesellschaft „Elbe“ Prossen neu gebaut. Diesmal sind es sogar drei. Das liegt dem Verein zufolge daran, dass die Unterkonstruktionen inzwischen so gestaltet sind, dass sie nicht mehr so schnell verschleißen. Das zu erneuern, ist ein großer Aufwand. Deshalb konnten in manchen Jahren zuvor nur zwei neue Schiffe vom Stapel gelassen werden. Welche es diesmal sind, ist wie immer noch ein Geheimnis.

Unter den Schiffen verbergen sich kleine Fahrzeuge, die auch in Schuss gehalten werden müssen. Denn eines darf nicht passieren, dass eines der Schiffe während des Umzugs am Sonnabend, dem 20. Januar, eine Havarie erleidet und den ganzen Tross aufhalten würde. Wie immer macht Prossen den Anfang der Schifferfastnachten an der Oberelbe. Vier weitere folgen.

Pro Schiffsmodell stecken etwa 500 Arbeitsstunden drin und dazu noch jede Menge Materialkosten. Etwa 20 bis 25 Leute haben nach Vereinsangaben an den Modellen mitgearbeitet. Doch das ist längst nicht alles, was der Verein bewegt. Beim Festumzug bilden sich auch zahlreiche Gruppen, die kostümiert lustige Bilder kreieren. Viel Aufwand wird außerdem für die Programme zum Schifferball, zur Kinderfastnacht und für das Schifferkränzchen betrieben.

Los gehen die Feierlichkeiten bereits am Freitagabend. Ab 19 Uhr lädt der Verein zur Schiffstaufe mit großem Feuerwerk an den Gasthof Prossen.

Prossener Schifferfastnacht: 19.1., 19 Uhr, Schiffstaufe; 20.1., ab 12.30 Uhr Festumzug, ab 20 Uhr Schifferball; 21.1., ab 14 Uhr Kinderfastnacht mit Umzug; 27.1., ab 19 Uhr Schifferkränzchen, jeweils in der Mehrzeckhalle.

