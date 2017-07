Klappzäune am Spielplatz Der Hochwasserschutz verteuert den Bau. Trotz knapper Kassen wird der Spielplatz saniert.

„Bei allen Problemen mit dem Geld soll das Projekt nicht gestrichen werden“, sagte die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke (parteilos) in der zurückliegenden Sitzung des technischen Ausschusses. Das ist vor allem für die Kinder eine gute Nachricht, denn sie bedeutet, dass der Spielplatz in Friedersdorf nun gebaut wird. Einstimmig gab der Ausschuss das Ja für die Vergabe der Bauleistungen an die Firma Hausdorf aus Thiendorf. Die baut für 64 500 Euro den Spielplatz inklusive hochklappbarer Ballfangzäune.

Zuvor gab es ein wenig Verwirrung darum, welche Firma das beste Angebot abgegeben hat. Eine andere Firma schien günstiger, hatte aber letztlich die Klappzäune nicht richtig eingepreist, so dass doch Hausdorf den Zuschlag bekam. .

Der Hochwasserschutz war lange der Knackpunkt. In Fließrichtung des Flüsschens Pulsnitz dürfen sich keine Abflusshindernisse befinden. Ein einfacher Zaun wäre das aber. Also muss dieser schnell zu demontieren sein- oder hochzuklappen. In Konsultationen mit der Wasserwehr entschied sich die Stadtverwaltung für die Klappvariante als die praktikabelste. „Andere Hochwasserschutzforderungen haben keine preislichen Auswirkungen“, sagte die Bürgermeisterin. Sie betrafen vor allem die Frage, in welcher Richtung die Spielgeräte stehen müssen.

Auch für die Anlieferung und Lagerung des Baumaterials fand sich eine Lösung. „Unmittelbar vor Ort geht es nicht, aber ganz in der Nähe gibt es geeignete Flächen, die den Aufwand für die Firma in Grenzen halten“, sagte Barbara Lüke. (fs)

