Klappernde Gullideckel sorgen für Lärm Dorfbewohner ärgern sich über den schlechten Zustand der B 98, die durch den Ort verläuft. Täglich fahren Tausende Lkw darüber hinweg.

Die Schleusendeckel auf der Bundesstraße 98 in Quersa liegen locker. Jedes Mal klappern sie, wenn Autos drüberfahren. Das nervt die Anwohner der B 98 in Quersa. Besonders, wenn schwere Lkw über die Gullideckel fahren, wird es richtig laut. © Klaus-Dieter Brühl

Nein, den Straßenbau-Planern kann man keine Vorwürfe machen. Bei der Zeichnung am Reißbrett haben sie achtgegeben, dass sich die Abwasserschächte nicht in den Fahrspuren befinden. Wer mit seinem Auto auf der Bundesstraße 98 durch Quersa muss, fährt eigentlich nicht darüber hinweg. Erst recht nicht bei Gegenverkehr. Doch wenn kein Auto entgegenkommt und viele Fahrzeuge etwas flotter als erlaubt unterwegs sind, dann sind die Gullideckel fast unausweichlich. Vor allem nachts ist das der Fall. Das weiß auch der stellvertretende Ortsvorsteher Harald Hausmann, der jetzt im Gemeinderat auf den prinzipiell schlechten Zustand der Bundesstraße in Quersa hinwies. „Die Straße ist wellig und rau“, sagte er. Wenn große Lkw entlang fahren, seien die Stöße der klappernden Gullideckel am deutlichsten zu hören.

Ortsumfahrung rückt in die Ferne

„Ich würde mir wünschen, dass die Straße wieder mal verbessert wird“, so Hausmann. Am liebsten wären ihm und allen Quersaern, dass die Höchstgeschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt von 50 km/h auf 30 km/h gesenkt würde. „Aber das kriegen wir hier sowieso nicht genehmigt“, sagt er. „Doch wir fühlen uns mit dem Verkehr, der immer mehr zunimmt, alleingelassen.“

Eine Quersaer Ortsumfahrung könnte Abhilfe schaffen. „Aber die werden wir wohl nicht mehr erleben“, sagt der Lampertswalder Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. „Ich habe mich nicht mit dem Stuhl auf die Straße gesetzt.“ – Das ist Hoffmanns schmunzelnder Seitenhieb auf seinen Amtskollegen Hans-Joachim Weigel. Der Schönfelder Bürgermeister hatte sich tatsächlich Anfang letzten Jahres medienwirksam einen Stuhl aus dem Rathaus mitgenommen, ihn auf die Bundesstraße 98 in Schönfeld hingestellt und sich draufgesetzt. Mit dieser Aktion, bei der der Verkehr kurzzeitig zum Stehen kam, protestierte Weigel damals für eine Umgehungsstraße für Schönfeld. – Mit Erfolg. Denn die Schönfelder Ortsumfahrung ist im neuen Bundesverkehrswegeplan enthalten und soll bis spätestens 2030 gebaut werden.

Das wäre in Quersa wohl des Guten zu viel gewesen. „Denn wir haben uns hier gar nicht so sehr um eine Ortsumfahrung bemüht“, sagt Hoffmann. Die einzige Möglichkeit dafür sei eine Trasse südlich von Quersa. Aber die Besitzer und Betreiber der dortigen Wiesen und Felder hätten kein Interesse daran, sie für eine Straße herzugeben, so der Bürgermeister. Viele Quersaer würden ähnlich denken.

Lärm vorübergehend dämpfen

Also bleibt nur die Möglichkeit, die vorhandene Ortsdurchfahrt zu erneuern, damit der Lkw-Lärm gedämpft wird. Die letzte Notreparatur der Asphaltstraße liegt ein Jahr zurück. „Aber eine Lösung ist es auf keinen Fall“, sagt Hoffmann. Er sieht auch keine Möglichkeit, den Verlauf der Bundesstraße innerhalb des Ortes zu verändern. Dafür gebe es zu wenig freie Korridore, sprich Ausweich- bzw. Ausbauchancen.

Der Bürgermeister will das Ansinnen der Quersaer, die Straße erneuern zu lassen, damit sie leiser wird, unterstützen. Dazu soll es in nächster Zeit einen Vororttermin mit Vertretern der Straßenmeisterei und des Kreisstraßenamtes geben.

