Klanggerüst für Kita-Kinder Die Mädchen und Jungen vom „Regenbogen“ in Weißwasser können nun ihre Sinne schulen. Für die Umsetzung des Projekts haben sich viele engagiert.

Während Zoe den Ton zu „Bienchen summ herum ...“ vorgibt, machen die anderen mit ihren Schlägeln die „Musik“. © Joachim Rehle

Weißwasser. Endlich ist es so weit. Seit Freitag voriger Woche haben die Kinder der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Weißwasser ein Klanggerüst. Aus Röhren erklingen Töne, aber auch Alltagsgegenstände können angehangen werden, um mit ihnen Klänge zu erzeugen. Das soll die Sinne vor allem der älteren Kinder weiter schulen. Gemeinsam mit den Kindern stellten die Erzieherinnen am Montag Regeln auf, wie das Klanggerüst am besten zu nutzen ist.

Ermöglicht hat das Gerüst die Ausbildungsgesellschaft Rodig mbH, die im Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (Biwaq) integriert ist. Ein Ziel dessen ist es, durch Mitwirkung junger Menschen Weißwasser schöner werden zu lassen. Auch viele Eltern waren bei der Vorbereitung täglich dabei. Die Stadt stellte die Rubinienhölzer zur Verfügung. Dabei gilt ein besonderer Dank Herrn Kliebisch.

Immer wieder lobt die Kita die perfekte Zusammenarbeit zwischen der Firma Rodig, den Eltern, der Stadt und weiteren Unterstützern. Als Projektleiter engagiert sich dabei der 60-jährige Dieter Lehmann von der Firma Rodig. Von Elternseite tat sich besonders Lars Gerlich hervor, der fast täglich zur Stelle war. Material im Wert von 160 Euro spendierte der Toom-Baumarkt.

zur Startseite