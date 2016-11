Klagt Struppen gegen Königstein?

Wegen der missglückten Finanzierung des Straßenbaus in Struppen könnte möglicherweise auch die Stadt Königstein zur Kasse gebeten werden. Zur Stadtratssitzung wurde die Verwaltung gefragt, ob wegen des Falles ein Haftungsrisiko für die Stadt bestehen könnte. Das wollte Hauptamtsleiterin Gitta Lehmann weder bestätigen noch dementieren. „Ich gehe zwar nicht davon aus, weil das Straßenbestandsverzeichnis in Struppen erstellt worden ist, aber das müssen Juristen entscheiden“, sagte sie. Königstein bildet mit den Gemeinden Struppen, Gohrisch, Rosenthal-Bielatal und Kurort Rathen eine Verwaltungsgemeinschaft. In der ist Königstein die sogenannte erfüllende Gemeinde. Das bedeutet, dass die Königsteiner Verwaltung zahlreiche Aufgaben für die anderen Kommunen übernimmt.

Struppen erhielt kürzlich von der Landesdirektion eine Zahlungsaufforderung in Höhe von 410 000 Euro. Die Gemeinde hat jahrelang Geld für öffentliche Straßen erhalten, die nicht als solche gewidmet sind. Grund ist ein fehlerhaftes Straßenverzeichnis, das in den 1990er-Jahren erstellt und nicht korrigiert wurde. Struppen soll deshalb die zu viel erhaltenen Leistungen zurückzahlen, lässt aber derzeit durch einen Anwalt prüfen, ob die Straßen nachträglich gewidmet werden können. (SZ/gk/nr)

