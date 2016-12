Klage über Willkür beim Wolfsschutz Bautzens Landrat Michael Harig hält an einer Lockerung des Artenschutzes fest. Ansonsten drohe der Region ein Problem, warnt der Politiker.

In der Debatte um den Wolf hat Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) jetzt nachgelegt. Mit Blick auf das Wolfsmanagement in der Region sprach der Politiker von einer „Büchse der Willkürlichkeit“. Er verwies dabei auf immer neue Anforderungen, die beispielsweise mit Blick auf die Zäune an Tierhalter gestellt würden, um ihre Herden vor dem Wolf zu schützen. Der Artenschutz gehe zulasten des ländlichen Raumes: „Mit jeden Schafhalter, der aufgibt, verlieren wir ein Stück Tradition.“

In Kürze plane Harig ein weiteres Treffen mit Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU). Dort wolle er erneut für eine Lockerung des Schutzes werben. „Ich bin durchaus für Artenschutz, aber nicht so. Wir müssen die Interessen beider Seiten berücksichtigen“, erklärt Michael Harig. Das Thema müsse immer wieder angesprochen werden, „sonst bekommen wir wirklich ein Problem“, warnt der Landrat.

Zuletzt hatte Michael Harig mehrfach die Entnahme des Rosenthaler Rudels gefordert. Das bei Ralbitz-Rosenthal östlich von Kamenz ansässige Rudel wird für zahlreiche Schafsrisse in der Gegend verantwortlich gemacht. Angesichts der strengen Regelungen sei eine Entnahme derzeit jedoch nicht möglich, so die Beigeordnete Birgit Weber (CDU) aus dem Landratsamt. Auch aus ihrer Sicht seien diese Vorschriften „nicht mehr zeitgemäß“. Zugleich räumt sie allerdings ein, dass auch die Tatsache, dass das Rudel obendrein in einem besonderen Schutzgebiet lebe, eine mögliche Entnahme erschweren könnte.

