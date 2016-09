Klage gegen Vattenfall wegen Ost-Braunkohle

Ein Vattenfall-Mitarbeiter steht vor dem Braunkohle-Tagebau Nochten in Boxberg. © dpa

Dresden. Zwei schwedische Jugendorganisationen haben den schwedischen Staat wegen des Verkaufs der Vattenfall-Braunkohlesparte in Sachsen und Brandenburg an die tschechische EPH-Gruppe verklagt. Laut Fältbiologerna, mit 2 800 Mitgliedern Schwedens größte Jugendumweltorganisation, und Push Sverige haben sie ihre Klage vor einer Woche beim Distriktgericht in Stockholm eingereicht. Vorwurf: Gesundheit und Wohlergehen kommender Generationen würden aufs Spiel gesetzt, Schweden gegen das Pariser Klimaschutzabkommen verstoßen. Die Verfassung des Landes verpflichte alle öffentlichen Institutionen, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Die EU-Kommission prüft derzeit den Verkauf. Am Donnerstag endet die Erklärungsfrist – auch zum Vorwurf angeblich unzulässiger Staatsbeihilfe. Der schwedische Staatskonzern will dem Käufer EPH 1,7 Milliarden Euro zahlen. (SZ/mr)

