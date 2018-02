Klage gegen Striegistalradweg noch nicht vom Tisch Noch prüft das Gericht alle Unterlagen. Hainichens Bürgermeister Greysinger hofft danach auf schnelle Abweisung.

Bürgermeister Dieter Greysinger Ende vorigen Jahres am Striegistalradweg in Hainichen. © DA-Archiv/Falk Bernhardt

Striegistal/Hainichen. Die Grüne Liga hatte im November Klage gegen den Striegistalradweg eingereicht, da dieser durch ein Flora-Fauna-Habitat (FFH) führen würde und Radler die dort lebenden Tiere stören könnten. Im Rathaus Hainichen wartete Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) diese Woche vergebens auf Post aus Chemnitz. Bis Freitag wollte das Verwaltungsgericht Chemnitz eigentlich prüfen, ob die Unterlagen, die Greysinger im Auftrag der beteiligten Kommunen eingereicht hat, vollständig sind, oder ob noch Dokumente nachgereicht werden müssen. „Bis jetzt ist bei uns nichts eingegangen“, so die Sekretärin des Bürgermeisters, Cornelia Morgenstern. „Außerdem bekommen wir solche Informationen meistens vorab per E-Mail.“

Im Fall der Vollständigkeit der Unterlagen könne dann die Klage entweder angenommen oder abgewiesen werden. Dieter Greysinger hofft auf Letzteres und ist optimistisch: „Ich glaube fest daran, dass die Klage nicht zugelassen wird.“ Dabei wäre dies nur ein Teilerfolg. Momentan gibt es mehrere Klagen, da es sich um mehrere Abschnitte des Radweges handelt. Sollte aber die Klage gegen den ersten Abschnitt abgewiesen werden, dann hätte dies Signalwirkung, auch für die anderen Abschnitte, hofft zumindest Greysinger.

Auf Nachfrage des Döbelner Anzeiger erklärte der Sprecher des Verwaltungsgerichts Mark Artus, dass er sich zu dem Thema nicht äußern könne. Auch seien Vorgespräche, bei denen die beiden Parteien gehört werden, unüblich. „Aber prinzipiell begrüßen wir jede Einigung, die ohne das Gericht zustande kommt“, so Artus. Eine außergerichtliche Einigung sei aber sowieso laut Greysinger in weite Ferne gerückt und eine klärende Aussprache demnach nicht mehr geplant: „Gespräche mit der Grünen Liga Sachsen sind hoffnungslos. Für mich ist das ein Verein, der mit dem Umweltschutz nur sein Geld verdienen will. Und ihr Chef, Tobias Mehnert, ist ein Querulant.“ Es ist nicht das erste Mal, dass Greysinger seinen Unmut über den Verein äußert. Für ihn ist der Verlauf durch ein FFH-Gebiet kein Argument, wie er in seiner Neujahrsansprache bekräftigte: „Beim Lesen der Begründung, warum der Radweg so schädlich sein soll, habe ich schon nach wenigen Zeilen das 60-seitige Dokument weggelegt. Hier versucht man offensichtlich, mit komplizierten Wortspielen auf eine Zermürbetaktik hinzuarbeiten.“

Durch das Stadtgebiet Hainichen führt seit 2007 ein 1,2 Kilometer langer Abschnitt des Striegistalradwegs. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr übernimmt die 1,3 Kilometer von Crumbach bis zur Kratzmühle. Die verbliebenen elf Kilometer fallen in die Zuständigkeit von Hainichen, Striegistal und Roßwein.

