Klage gegen Müllgebühren gescheitert Ein Pulsnitzer glaubt, dass die Menschen im Landkreis zu viel zahlen – und fürs Vermeiden von Abfall bestraft werden.

Ist der Preis für die Müllentsorgung im Landkreis gerechtfertigt? Das war jetzt Thema vor Gericht. © dpa

Der Pulsnitzer Gerd Kirchhübel ist mit seinen Klagen wegen der Müllgebühren erneut gescheitert. Der Grünenpolitiker hatte vorm Dresdner Verwaltungsgericht gegen die Kreisverwaltung geklagt, weil aus seiner Sicht die Menschen in der Region bei der Entsorgung des Abfalls unnötig draufzahlen. Zudem hatte er Einblicke in die Verträge gefordert, die der Zweckverband Ravon mit den Betreibern der Müllverbrennungsanlage in Lauta geschlossen hatte. Hinter dem Verband stecken die Landkreise Bautzen und Görlitz.

Im Kern geht es dabei um vertraglich festgezurrte Mindestmengen, die der Ravon nach Lauta liefern muss. Weil die Menschen in Ostsachsen aber deutlich weniger Müll in ihre Tonnen stopfen als insgesamt vereinbart worden ist, mussten in der Vergangenheit immer wieder Ausgleichszahlungen an die Betreiber der Anlage in Lauta geleistet werden. Das geschah zunächst aus Rücklagen des Verbandes. Schon 2014 waren die allerdings aufgebraucht. Damals überwiesen die beiden Landkreise in Ostsachsen etwas mehr als eine Million Euro direkt an die Betreiber. Aus Sicht von Gerd Kirchhübel würden die Menschen in der Region bestraft, indem sie zusätzlich Geld bezahlen müssen, weil sie Müll vermeiden.

Kalkulation bestätigt

Das Dresdner Verwaltungsgericht wies allerdings jetzt insgesamt acht Klagen von Gerd Kirchhübel als unbegründet zurück. Lediglich in einem weiteren Fall, so erklärt Birgit Weber (CDU), Beigeordnete im Landratsamt, habe das Gericht teilweise Einblicke in die Verträge erlaubt. Dabei handele es sich aber nur um einen Überblick der Leistungen ohne Aufführung von Kosten. Durch die Urteile sieht sich die Kreisverwaltung in ihrer Kalkulation bestätigt.

Dass nun der Pulsnitzer in eine weitere Instanz geht, müssen die Verantwortlichen im Landratsamt nicht befürchten. Denn laut Birgit Weber ist eine Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen nicht zugelassen. Gerd Kirchhübel übt bereits seit Jahren Kritik an der Abfallpolitik des Landkreises. Im Vergleich mit anderen Regionen in Sachsen liegt der Landkreis Bautzen bei den Gebühren übrigens im Mittelfeld. Im Schnitt liegen die Kosten pro Kopf bei etwas mehr als 50 Euro im Jahr. (SZ/sko)

zur Startseite