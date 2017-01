Klage gegen die S 177 eingereicht Ein Grundstücksbesitzer fühlt sich ungerecht behandelt. Für verkehrsgeplagte Leppersdorfer gibt es eine gute Nachricht.

Bei Radeberg ist die dreispurige Schnellstraße S177 bereits fertiggestellt. Gegen die Weiterführung in der geplanten Form in Richtung Leppersdorf gibt es Widerstand. Der Besitzer eines Grundstücks sieht unter anderem Naturschutzgesetze verletzt. © Thorsten Eckert

Das Aufatmen war im Herbst vergangenen Jahres förmlich zu hören. Nach Jahrzehnten der Planung hat die Landesdirektion als oberste Aufsichtsbehörde endlich ihr Okay gegen. Die S 177 zwischen Radeberg und der Autobahn bei Leppersdorf kann gebaut werden, die Planungen entsprechen den Gesetzen.

Besonders begrüßt wurde der Beschluss in Leppersdorf. Leidet der Ort doch unter einer ständig anschwellenden Blechlawine. Immer mehr Autos nehmen den Weg von der A-4-Abfahrt in Richtung Pirna und weiter zur A 17 sowie in die Gegenrichtung. Die Ortsdurchfahrt ist für eine solche Belastung nicht ausgelegt. Große Freude also über den absehbaren Baubeginn. Doch offenbar nicht bei allen. Nach Auskunft von Robert Bendner, Sprecher des Verwaltungsgerichtes Dresden, ist Klage gegen den Bau der Schnellstraße in der beschlossenen Form eingereicht worden.

Der Kläger führt gleich mehrere Gründe auf, weshalb die Planungen der Trasse aus seiner Sicht nicht rechtmäßig verlaufen sind. So würden Naherholungsgebiete zerstört und unzulässige Eingriffe in wertvolle Feuchtgebiete vorgenommen. Zudem habe der Kläger in sein Grundstück an der jetzigen Verbindungsstraße zwischen Radeberg und Leppersdorf – der S 95 – viel Geld investiert und durch die vorliegende Planung werde die Existenz seines Betriebes zerstört. Der zu erwartende Verkehrslärm würde die Erholungsmöglichkeiten auf seinem Grundstück beeinträchtigen. Er befürchtet einen Wertverlust. Aus seiner Sicht ist die Notwendigkeit der neuen Straße nicht ausreichend nachgewiesen worden. Sie hätte auch einen anderen Verlauf nehmen können. Eine korrekte Abwägung privater und öffentlicher Interessen habe es ebenfalls nicht gegeben.

Der Grundstückseigentümer beklagt weiter, dass er einen Teil seiner Fläche für den Straßenbau abgeben muss. Er argumentiert, dass die von ihm beabsichtigte Nutzung des Grundstücks dann nicht mehr in der bisherigen Form möglich sei. Er fordert einen angemessenen Wertausgleich.

Detailplanungen können weitergehen

Die Klage gegen das Bauvorhaben ist vor einigen Wochen beim Verwaltungsgericht eingegangen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wann Verhandlung stattfindet und das Urteil ergeht, ist noch offen. „Ein Termin in dem Klageverfahren kann derzeit nicht genannt werden“, sagte Robert Bendner.

Allerdings hat der Grundstückseigentümer bereits eine Niederlage hinnehmen müssen. Vor Gericht wollte er erreichen, dass seine Klage eine aufschiebende Wirkung hat, dass also bis zu einem Urteil der Planungsbeschluss ausgesetzt wird. Mitunter vergehen bekanntlich Jahre, bis es zu einem Urteil kommt. Doch das Verwaltungsgericht Dresden hat diesen Antrag abgelehnt. Die Detailplanungen können weitergehen, Aufträge können vergeben werden und die Bagger anrollen.

Nach Angaben des Sächsischen Wirtschaftsministeriums werden jetzt detaillierte Planungen erarbeitet. Parallel dazu werden der notwendigen Flächen gekauft. Ab Anfang dieses Jahres werden die bauvorbereitenden Arbeiten wie Holzung, die Verlegung von Leitungen und die Untersuchung auf Weltkriegsmunition beginnen. In diesem Jahr sollen bereits die Entwässerungsanlagen sowie erste Brückenbauwerke errichtet werden. Einen endgültigen Fertigstellungstermin will das Ministerium noch nicht geben. Die Kosten für die knapp 6,7 Kilometer lange Strecke zwischen Radeberg und der A 4 belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro. Laut einer Prognose werden im Jahr 2025 an jedem Wochentag rund 17 000 Autos zwischen Leppersdorf und Radeberg unterwegs sein. Momentan sind es rund 8000 Autos. Für das Straßenbauprojekt wird eine Fläche von rund 15 Hektar vollständig oder teilweise asphaltiert. Das entspricht einer Größe etwa 21 Fußballfeldern.

Gesamtkosten von über 200 Millionen Euro

Mit der Strecke Radeberg – Leppersdorf wird ein weiterer Teilabschnitt der Schnellstraße zwischen der A 4 und der A 17 gebaut. Als Nächstes soll die Ortsumfahrung Wünschendorf/Eschdorf mit einer Länge von knapp sechs Kilometern begonnen werden. Aktuell läuft hier das Planfeststellungsverfahren. Für den Abschnitt südlich Großerkmannsdorf mit einer Länge von rund drei Kilometern ist der Antrag auf das Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen im Juni 2016 erfolgt. In den Bau der insgesamt 33 Kilometer langen Strecke investiert der Freistaat einschließlich Förderung durch die Europäische Union rund 228 Millionen Euro.

