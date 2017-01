Klärwerk-Reparatur verursacht Gestank

In der kommenden Woche beginnen die Reparaturen in der Kläranlage Kaditz. Ein defekter Abluftfilter sorgt seit Wochen für Gestank. Etliche Anwohner haben sich bisher beschwert (die SZ berichtete). Nun soll der Filter ausgewechselt werden. Dabei müssen die Anwohner erst einmal noch stärkere Nerven beweisen. Denn während der Arbeiten kommt es erst einmal zu noch stärkeren Gerüchen im Umfeld der Anlage. Die muss während der Bauzeit abgeschaltet werden. Klärwerkschef Gert Bamler hofft zwar, dass die Arbeiten schneller erledigt sind. Sie könnten aber auch bis Freitag andauern. Danach sollen weitere Verbesserungen folgen – zum Beispiel bei der Schlammverladung am Lkw. Zudem soll die Belastung häufiger gemessen und die Anlage eventuell öfter gewartet werden. Das soll helfen, damit es nicht mehr zu ähnlichen Beschwerden kommt.

Denn künftig wird die Anlage deutlich mehr Nachbarn haben als bisher. Allein auf dem Areal zwischen Flutrinne und Elbepark sind in den kommenden Jahren mehrere Neubauprojekte mit rund 1 500 Wohnungen geplant. Die Arbeiten für die ersten drei Fünfgeschosser mit 180 Apartments haben bereits begonnen. Damit es ihnen nicht stinkt, versucht Bamler nun, die Kaditzer Anlage zu verbessern. (SZ/sag)

