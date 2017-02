Klärwerk für eine Dreiviertelmillion Menschen Bei den Bauarbeiten in Kaditz gab es Zeitverzug durch die Kälte. Doch im April geht der Großteil der Becken in Betrieb.

Das Klärwerk Kaditz wird erweitert. Ein Blick auf die neuen biologischen Reinigungsbecken (vorn) und den ersten Verteiler.

Projektleiterin Kirsten Bollrich freut sich, dass die Arbeiten trotz der winterlichen Bedingungen noch im Zeitplan liegen.

Die Kaditzer Kläranlage wird derzeit weiter ausgebaut. Dabei geht es um das Herzstück der Anlage, die biologische Reinigung. Bis 2004 sind Becken mit einem Fassungsvermögen von 96 000 Kubikmetern errichtet worden. Heidenau, Pirna und weitere Orte bis hin ins Gottleubatal leiten seit 2006 ihr Abwasser nach Kaditz. Doch mittlerweile reicht die Kapazität nicht mehr aus. Dresdens Einwohnerzahl soll bis auf 600 000 wachsen. Zudem ist das Abwasser stärker mit Stickstoff belastet als noch vor Jahren. Also wurde im Frühjahr 2015 damit begonnen, je zwei Reinigungs- und zwei Verteilerbecken zu bauen, die insgesamt 48 000 Kubikmeter aufnehmen – also ein Zuwachs um die Hälfte.

Damit können künftig die Abwässer von 787 000 Einwohnern gereinigt werden. Geplant ist zudem, dass weitere Gemeinden aus dem Umland angeschlossen werden, so vom Zweckverband Wilde Sau. Ab 2018 soll das Abwasser von Wilsdruff, Tharandt, Klipphausen und weiteren Stadtteilen von Freital nach Dresden fließen und im Klärwerk Kaditz gereinigt werden.

Im ersten großen Schritt sind zwei Reinigungs- und das erste Verteilerbecken errichtet worden. Sie wurden über mehrere Wochen stufenweise mit Wasser befüllt, um ihre Dichtheit zu prüfen. „Bis Ende Dezember hatten wir an allen Becken die Dichtheitsprobe durchgeführt. Es war alles im normalen Bereich“, sagt Projektleiterin Kirsten Bollrich von der Stadtentwässerung. Bereits im November konnte ein anderer Bereich außer Betrieb genommen werden. Die benachbarten alten Reinigungs- und Nachklärbecken waren kurz nach der Wende fertig geworden. Sie sind jetzt weitgehend abgerissen. So kann in diesem Monat der Bau des zweiten Verteilerbeckens beginnen.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Montage der Technik begonnen. So sind auf dem Boden des ersten Reinigungsbeckens 2 192 Belüftungsteller installiert, durch die Luft ins Abwasser geblasen wird. Sie aktiviert die Mikroorganismen, die die Hauptarbeit bei der biologischen Reinigung in diesem sogenannten Belebungsbecken leisten. Das fasst immerhin 16 000 Kubikmeter Abwasser. Die Funktion dieser Technik wurde bei einem Sauerstofftest bis vor wenigen Tagen erprobt. „Der war erfolgreich“, sagt Bollrich. Die Belüftungsteller müssen im zweiten Reinigungsbecken auch noch eingebaut werden.

Allerdings hat der Kälteeinbruch die Arbeiten gebremst. „Bis Anfang Januar lagen wir noch voll im Zeitplan“, erklärt die 53-jährige Expertin. „Doch bei den derzeitigen Temperaturen kann kein Monteur weitere Installationsarbeiten ausführen. Deshalb haben wir einen geringen Zeitverzug.“ Doch die Zeit drängt. Geplant ist, Anfang März mit der Inbetriebnahme dieses ersten großen Abschnitts mit Abwasser zu beginnen. Bis Ende April soll alles so eingespielt sein, dass die Anlage voll funktioniert. „Dieser Termin ist nicht gefährdet“, sagt Kirsten Bollrich zuversichtlich. Sie hatte sich dazu entschlossen, vor allem am Verteilerbecken Gerüste montieren zu lassen, die mit Planen abgedeckt sind. So kann dieser Bereich mit Heißlüftern beheizt werden, damit die Monteure dort die Installation der Ausrüstung abschließen können.

Dazu gehören auch die sogenannten Rührer, von denen insgesamt 20 in allen Becken aufgebaut werden. Diese mannshohen Propeller sorgen dafür, dass das Abwasser durch das Wand-Labyrinth bewegt wird. Künftig werden bis zu 20 Stunden nötig sein, bis die weitgehend gereinigten Abwässer in die letzte Stufe zur Nachbehandlung geleitet werden können. Mit der Fertigstellung der ersten drei Becken wird der größte Teil der Kapazität erreicht. Das letzte Verteilerbecken soll Ende dieses Jahres fertig werden, stellt die Projektleiterin in Aussicht. Durch dieses strömt das Abwasser in die anderen Becken. „Dann werden wir die volle Kapazität erreichen“, sagt sie. Somit wird die biologische Reinigung mit deutlich größerer Leistung komplett sein, arbeitet das Klärwerk in einer neuen Liga.

Allerdings sind noch restliche Arbeiten nötig. „Dazu gehören der Straßen- und Wegebau sowie die Wiederherstellung der Außenlagen.“ Geplant ist, alles bis Mitte kommenden Jahres abzuschließen.

