Kläranlagen-Umbau soll Energie sparen Die Technik in Höckendorf wird im Sommer erneuert. Die Zeit drängt, denn ein Gebläse ist bereits ausgefallen.

Die Kläranlage in Höckendorf soll energieeffizienter werden. © Frank Baldauf

Höckendorf. Die Gemeindeverwaltung plant, die Kläranlage Höckendorf so umbauen zu lassen, das künftig mehrere Tausend Euro im Jahr an Energiekosten eingespart werden können. Die energetische Sanierung ist mit 116 000 Euro veranschlagt. Es wurden bereits 20 000 Euro an Fördermitteln bewilligt, wie Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) auf der Gemeinderatssitzung vor Kurzem sagte. Die verbleibenden 96 000 Euro muss die Gemeinde aus eigener Tasche finanzieren. Die Maßnahme ist bereits im Haushalt für das laufende Jahr eingeplant. Der Gemeinderat hat nun die Finanzierung beschlossen und fast alle Arbeiten vergeben.

Die Kläranlage, die 1996 gebaut wurde, reinigt das zentral gesammelte Abwasser aus den Ortsteilen Höckendorf, Ruppendorf und Beerwalde. Um das Abwasser zu reinigen, werde unter anderem über Gebläse Sauerstoff in das ankommende Schmutzwasser geblasen und mit einem Belüftungssystem mit Rührwerk verteilt, erklärte Schreckenbach. „So werden die Bakterien aktiv.“ Die technische Nutzungsdauer für diese Anlage betrage in der Regel 15 bis 20 Jahre. „Es ist höchste Zeit, die Technik auszutauschen“, sagte der Bürgermeister. Im Investitions- und Energieeffizienzkonzept für die Kläranlage, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte, sei deshalb unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten der Austausch dieser Anlageteile untersucht worden, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Wirtschaftlichste Lösung sei, die Gebläse durch effizientere Geräte zu erneuern und ein Flächenbelüftungssystem statt der Belüfter mit Rührwerk einzusetzen. So könnten jährlich etwa 35 Prozent der Energiekosten eingespart werden, das wären immerhin rund 7 000 Euro, welche die Gemeinde dann mehr in der Kasse hätte.

Da der Haushalt der Gemeinde derzeit dem Landratsamt zur Prüfung vorliegt und somit offiziell noch nicht in Kraft getreten ist, sei der Finanzierungsbeschluss des Gemeinderats notwendig, so Schreckenbach. Die Verwaltung gehe davon aus, dass der Haushalt nicht vor Mitte Juli vollziehbar sein werde. Das ältere der beiden Gebläse sei mittlerweile aber ausgefallen und wurde übergangsweise ersetzt, da sich eine Reparatur nicht mehr lohne, heißt es in der Sitzungsvorlage. Um den Betrieb der Anlage sicherzustellen, sollte schon vor Juli mit den Arbeiten begonnen werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass die energetische Sanierung bereits im Oktober komplett abgeschlossen sein könnte, wenn die Bauleistungen noch im Juni beauftragt werden. Gleichzeitig profitiere die Gemeinde so eher von der erwarteten Energieeinsparung. Die Gemeinderäte vergaben die einzelnen Gewerke jeweils einstimmig: Die Firma WKS-Automation aus Dresden wird mit der Technik für elektrisches Messen, Steuern und Regeln beauftragt. Insgesamt fünf Angebote waren eingegangen, das wirtschaftlichste lag bei rund 20 026 Euro. Mit der Gebläsetechnik wird die Aerzener Maschinenfabrik aus Wittenberg beauftragt. Nur ein Angebot für rund 24 000 Euro war eingegangen. Die Belüftungstechnik übernimmt die Firma Ott System aus Langenhagen. Vier Angebote waren eingegangen, das wirtschaftlichste lag bei rund 23 500 Euro. Für die baubegleitenden Maßnahmen ging kein Angebot ein. Der Bürgermeister wurde dazu ermächtigt, weitere Optionen zu prüfen.

