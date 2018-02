Kläranlage wird weiter erneuert Der Planungsprozess für die Abwasserreinigung geht voran. Zunächst muss der Bau jedoch genehmigt werden.

Die Kläranlage in Hartha soll weiter erneuert werden. Als nächstes steht die Modernisierung der biologischen Abwasserreinigung an. © Dietmar Thomas

Hartha. Sie sei alt, verschlissen und würde nicht mehr den heutigen Standards entsprechen. Die biologische Abwasserreinigung der Kläranlage in Hartha soll in den kommenden Jahren einem Neubau weichen. Die Ausfühungsplanung eben dieses Neubaus hat der Abwasserzweckverband Untere Zschopau (AZV) nun an das Ingenieurbüro für Tiefbau in Liechtenstein vergeben. „Diese haben bereits die Genehmigungsplanung übernommen. Die Ausführungsplanung sollte nun noch einmal ein halbes Jahr dauern“, erklärt Rainer Müller, Leiter für Technik und Investitionen beim AZV. Gleichzeitig müsse man noch auf die Genehmigung der Unteren Wasserbehörde warten. „Die kriegen wir schon“, meint Müller gelassen. Allerdings müsse man abwarten, inwiefern die Behörde Auflagen für den Bau fordert. Sobald Planung und Genehmigung fertiggestellt sind, soll das Projekt ausgeschrieben werden. „Der eigentliche Bau wird dann noch einmal zwei Jahre dauern.“ (DA/mie)

