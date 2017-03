Kläranlage wird stillgelegt Für Abwasserentsorgung aus einem Teil von Eulowitz gibt es nun eine andere Lösung.

© Symbolfoto: dpa/Jens Büttner

Noch verrichtet sie ihren Dienst. Doch die Tage der Kläranlage in Obereulowitz sind gezählt. Der Abwasserzweckverband Obere Spree will sie in den nächsten zwei, drei Jahren außer Betrieb nehmen. „Wir sind gerade dabei, die Planung dafür voranzutreiben“, sagt Geschäftsführer Patric Jung. Voraussetzung dafür, dass die Anlage stillgelegt werden kann, ist nämlich der Bau einer neuen Leitung. Dafür werde gerade die genaue Trasse festgelegt. Durch diese Leitung soll künftig das in Obereulowitz anfallende Abwasser in die zentrale Kläranlage nach Bederwitz fließen.

Eine solch kleine Anlage wie in Eulowitz weiterzubetreiben, mache betriebswirtschaftlich keinen Sinn, begründet Jung, warum der Verband nun die andere Lösung favorisiert. Die Anlage ist nur für 120 Einwohner ausgelegt, angeschlossen seien etwa 100. Als sie in den 1990er-Jahren errichtet wurde, sei das notwendig gewesen, damit in Obereulowitz neue Häuser gebaut werden konnten. Eine Überleitung zum zentralen Klärwerk wäre damals nicht so schnell zu realisieren gewesen. Nun sei nach 20 Jahren Betriebszeit aber ohnehin damit zu rechnen, dass Ersatz her müsse. „Wir wollen aber nicht so lange warten, bis etwas kaputt geht“, so Jung. (SZ/MSM)

