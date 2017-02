Kläranlage braucht neue Technik Es müssen neue Gebläse eingebaut werden. Das spart Energie. Ein Anbau ist geplant. Für Mitarbeiter ist mehr Platz.

Jürgen Reichelt, der sich hauptamtlich um die Kläranlage kümmert, hockt neben einem der vier Gebläse, die seit 2005 in Dauerbetrieb sind. Zwei neue Gebläse sollen angeschafft und eingebaut werden. Das kostet 74 000 Euro. © André Braun

Aus vier mach zwei – diese Devise gilt für die Gebläse in der Waldheimer Kläranlage. Es werden neue eingebaut. „Die alten laufen seit der Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2005 durchgängig 24 Stunden“, erklärt Ina Wagner, Geschäftsführerin des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Untere Zschopau“, die Notwendigkeit. Der AZV investiert 74 000 Euro. Wie der Verbandsvorsitzende Steffen Ernst (FDP) sagt, gebe es Fördermittel in Höhe von 23 500 Euro. Den Einbau soll die wks Technik GmbH aus Dresden übernehmen, ergänzt er.

Der Ausbau erfolge bei laufendem Betrieb. Ina Wagner erklärt: „Es wird alles demontiert, was nicht mehr gebraucht wird. Es handelt sich um einen Austausch von Baugruppen.“ Es könne trotzdem sein, dass ein Gebläse stundenweise vom Netz genommen werden müsse. Als Puffer gibt es aber noch die anderen. „Der Sauerstoffgehalt im Becken bleibt immer konstant“, sagt sie. Das sei wichtig, damit die Bakterien, die das Wasser letzten Endes klären, überleben und optimale Bedingungen vorfinden.

Neues Energiekonzept erarbeitet

Mit dem Einbau der Gebläse sei es aber noch nicht getan, sagt Jürgen Reichelt, der sich hauptamtlich um die Kläranlage kümmert. „Es gibt zwei Schalträume. Die entsprechende Steuerungstechnik muss neu eingestellt werden.“ Wenn alles gut läuft, sollen die Bauarbeiten Ende des Monats starten.

Die Investition erfolgt nicht nur, weil die Anlagen bereits zwölf Jahre im Dauerbetrieb sind. „Wir sparen dann pro Jahr bis zu 45 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein“, so Ina Wagner. Das entspreche einer Energieeinsparung von etwa 15 Prozent. Deshalb kommt das Fördergeld von der Sächsischen Energieagentur – Saena GmbH.

Aktuell werde ein Konzept erarbeitet, an welchen Stellen Energie eingespart werden kann. „Es soll noch in diesem Jahr der Verbandsversammlung vorgelegt werden“, sagt die Geschäftsführerin. So solle die Wärmerückgewinnung für die Büros optimiert werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass in Kürze mindestens ein weiteres hinzukommen soll. Steffen Ernst erklärt: „Zwischen der Werkstatt und dem Eingang wird ein Verbindungsbau entstehen.“ Das Projekt stand auf der Liste der jüngsten Verbandsversammlung. „Es wurde vorerst zurückgestellt, denn es gibt unterschiedliche Meinungen zur Größe des Anbaus“, so Ernst. Benötigt werden auf alle Fälle ein Büro sowie ein größerer Beratungsraum. Zudem sei ein Empfangsbereich geplant, um den Bürgern einen noch besseren Service bieten zu können. „Langfristig gesehen ist es nicht ausgeschlossen, dass weitere Büros erforderlich sind“, ergänzt Steffen Ernst.

Auch aus hygienischer Sicht sei der Verbindungsbau erforderlich. „Es gibt eine sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung. Weiß meint die Laborräume, in denen die biologischen Untersuchungen durchgeführt werden.“ Im „Weißbereich“ gebe es derzeit noch ein Büro. Das solle dann in den Schwarzbereich umziehen. Dort gelten keine strengen Hygieneregeln.

zur Startseite