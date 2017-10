Klänge der Göthel-Orgel gibt’s jetzt auch auf CD Kantor René Michael Röder hat 18 Lieder aufgenommen. Der Klang des Instruments ist seit der Restaurierung ein besonderer.

Kantor Waldheim René Michael Röder hat eine CD an der sanierten Göthel-Orgel in Grünlichtenberg aufgenommen. Die wird am 25. Oktober offiziell vorgestellt. © André Braun

Eigentlich wollte Waldheims Kantor René Michael Röder nie eine Orgel-CD aufnehmen. „Ich habe schon einige geschenkt bekommen, mir die aber nie angehört“, sagt er. Doch einem Zufall verdankt er es, dass es nun doch anders kam. Seit dieser Woche kann er das Werk in den Händen halten. „Die Stücke habe ich an der frisch renovierten Göthel-Orgel in Grünlichtenberg eingespielt“, erzählt er. Diese habe seitdem „ein reiches Klangfarbenspektrum. Sie klingt nun wie eine Eins-zu-eins-Kopie einer Silbermann-Orgel“, so Röder.

An zwei Tagen im August hat er gemeinsam mit Tonmeister Mathias Kiesling 92 Minuten Musik aufgenommen. „Ich habe gegen Rasenmäherlärm und Gewitter anspielen müssen“, berichtet Röder. Ein weiteres Problem: Auf eine CD passen gerade einmal 80 Minuten Musik. „Es fiel mir unheimlich schwer, etwas wegzulassen. Aber es ist gelungen. Nun sind es 79 Minuten und 48 Sekunden“, so René Michael Röder. Er habe versucht, keines der 21 Register der Orgel doppelt zu nutzen. „Der Hörer begibt sich auf eine Reise durch 400 Jahre Orgelmusik von 1600 bis 1940. Aufgrund der Chronologie ergibt sich eine sinnvolle Dramaturgie“, meint der Kantor.

500 CDs hat er pressen lassen. Die Gestaltung des Covers hat er selbst übernommen. Die Produktionskosten inklusive Tonmeister lagen bei 2 000 Euro, so Röder. Die CDs verkauft er für zwölf Euro pro Stück. „Öffentlich vorgestellt und erstmals verkauft wird sie am 25. Oktober“, kündigt er an. An besagtem Mittwoch gastiert Matthias Eisenberg in der Dorfkirche St. Nikolai in Grünlichtenberg. Das Konzert mit dem Dresdner Kirchenmusikdirektor beginnt um 19.30 Uhr.

Die übrig gebliebenen zwölf Minuten seien jedoch nicht umsonst aufgenommen worden. „Es ist eine CD geplant, auf der Lieder von jeder Orgel im Kirchspiel sind. Wir haben elf Kirchen sowie die beiden Friedhofskapellen in Geringswalde und Waldheim“, so René Michael Röder.

