Kiwi-Züchter kommt ins Kloster Die winterharte Kiwi ist Werner Merkels Baby. Zum Kloster- und Familienfest bringt er sie mit.

Im Kloster St. Marienstern findet am 18. Juni das Kloster- und Familienfest des Landkreises Bautzen statt.

Mit 80 Jahren muss man eigentlich nicht mehr über diverse Märkte tingeln. Trotzdem kann man den Chemnitzer Kiwi-Züchter an diesem Sonntag beim Naturmarkt des Kloster- und Familienfestes des Landkreises Bautzen auf dem Gelände des Klosters St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau treffen. Neben vielen Vorträgen publiziert Werner Merkel in diversen Fachmagazinen und tritt als Ratgeber im Fernsehen auf.

Seit über 30 Jahren züchtet der inzwischen 80-jährige ehemalige Automobilbauingenieur Wildobst. Dabei legt er Wert auf leistungsfähige Sorten und deren Eignung für das mitteleuropäische Klima. Inzwischen hat er sich besonders auf winterharte Kiwipflanzen spezialisiert. Bewertet wurden seine Züchtungen in der Landesversuchsanstalt Veithöchstheim. Inzwischen vermehrt die Firma Sämann in Bautzen ausgewählte Sorten der sogenannten Merkelschen „Sachsen-Kiwi“ professionell.

Kiwipflanzen können bis zu 100 Jahre alt werden

Die bis minus 30 Grad winterharten Kiwipflanzen sind Lianen und wachsen wie der Wein. Sie werden über 100 Jahre alt. Die Früchte, die als „Kiwi Berrys“ bezeichnet werden, sind ganz glatt und werden mit der Schale gegessen. Die Schale dieser beerenartigen Früchte ist dünn wie bei einer Kirsche. Zudem sollen sie wahre Vitaminbomben sein. Der Vitamin C-Gehalt der Früchte ist höher als bei Zitronen. Wer Kiwis in seinem Garten kultivieren will, sollte sowohl eine männliche als auch eine weibliche Pflanze in die Erde bringen.

Kaufen kann man Werner Merkels Züchtungen übers Internet. Sein Neffe Richard Haman vertreibt sie über sein Niederwiesaer Pflanzenvertriebs und Gartenbedarfs-Unternehmen. Beim Kloster- und Familienfest kann man die Pflanzen aber auch vor Ort begutachten und kaufen. Der Naturmarkt hält aber auch andere regionale Spezialitäten aus dem Land-, Forst- und Gartenbereich bereit. Außerdem wartet ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Besucher. (szo)

