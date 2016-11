Kitzeln für ein Wundermittel

© mauritius images

Ein Riesenmakifrosch aus dem Amazonasbecken ist zwischen vier Pflöcke gespannt. Ein Zahnstocher steckt in seiner Nase. Mit einem weiteren dünnen Stock kitzeln ihn schließlich die brasilianischen Ureinwohner an den Zehen. Wozu das Ganze? Auf dem Rücken des Frosches bildet sich bei der Zeremonie ein tödliches Sekret – Kambô. Ein Schamane trägt es mit einem Spachtel ab. Das Gift gilt in alternativen Kreisen als Wundermedizin. Es heilt angeblich alles. Die Ureinwohner nutzen es gegen Malaria, Gelbfieber und Schlangenbisse. (fa)Foto: mauritius images

