Kittlitzer Gardetanz für ein Millionen-Publikum Der Kittlitzer Faschingsverein bekommt im MDR-Fernsehen eine große Bühne – und eine Weihnachtseinladung dazu.

Die Garde des Faschings-clubs Kittlitz hat sich ins Fernsehen getanzt und damit ihren Präsidenten Toni Zimmermann überrascht. © Markus van Appeldorn

Kittlitz. Aus den Lautsprechern tönt es „Oberlausitz, geliebtes Heimatland“ von Sachsen-Heino Michael Kirchner. Elf Tanzmädels werfen dazu synchron ihre Beine in die Luft und recken die Arme. Fesch schauen sie aus in ihren weiß-roten Glitzerkostümen. Auf ihrem Kopf tragen sie alle einen federgesäumten Dreispitz und erinnern mit ihrem Aufzug an historische Militäruniformen. Als der „Radetzky-Marsch“ folgt, fängt das Parkett im Oktogon des Kittlitzer Schlosses unter ihrem schwungvollen Tanz an zu vibrieren. Zwischen ihnen bewegt sich eine Kamerafrau und fängt die Bewegungen und fröhlich lachenden Gesichter der Tänzerinnen ein.

Die Tanzgarde ist das Herz des Faschingsclubs Kittlitz – das zeigt schon das Plakat des ersten Faschingsabends von 1965. Eine verführerische Cancan-Tänzerin wie aus dem weltberühmten Pariser Moulin Rouge lädt darauf zur „Dorf-Fastnacht“. Die Kittlitzer Garde erhält diese Tanz-Tradition bis heute aufrecht. An diesem Donnerstagabend haben sie eine Sondervorstellung vorbereitet. Publikum gibt‘s außer ganz vielen Vereinsmitgliedern keines. Nur ein Gast ist gekommen: Die Kamerafrau vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und deshalb wird‘s am Ende eben doch ein Auftritt vor einem Millionen-Publikum.

Der Faschingsclub Kittlitz wird am heutigen Samstagabend zu einem der Hauptdarsteller der MDR Sachsenspiegel Weihnachtstour. Der Löbauer Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt ist die letzte Station der Weihnachtstour. Um kurz nach 19 Uhr schaltet der Sender aus dem Studio live auf den Altmarkt. Dann heißt es hopp oder top. Ganz Sachsen wird sehen, ob Löbau seine Weihnachtsaufgabe gelöst hat. Wegen der Eisenbahntradition von Löbau sind die Löbauer aufgefordert, eine fahrbereite Modelleisenbahn auf die Bühne zu bringen. Aber das ist nur Teil eins der Aufgabe. Außerdem müssen mindesten 50 Weihnachtsmarkt-Besucher als Lokführer, Heizer oder Schaffner verkleidet kommen. Echte Eisenbahner in Uniform zählen sogar doppelt.

Alfred Simm, Chef der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde (OSEF) in Löbau, hat keinen Zweifel, dass die Löbauer das stemmen. Er hat noch bis Samstagnachmittag die Kleiderkammer seines Vereins geöffnet, wo Löbauer kostenlos eine entsprechende Uniform leihen können. Die Stadt Löbau lockte für den Wettgewinn sogar mit finanziellen Anreizen. Wer verkleidet ist, darf kostenlos parken. Noch großzügiger sind der Verkehrsverbund ZVON und die Länderbahn. Wer passend kostümiert ist, darf im Trilex am Samstag zwischen 12 und 22 Uhr kostenlos nach Löbau und zurück fahren.

Für den Wettgewinn gibt‘s natürlich auch eine Belohnung. Und hier kommt wieder der Faschingsverein Kittlitz ins Spiel. Der MDR spendiert 40 Freikarten für das Konzert des Kreuzchors im Dresdner DDV-Stadion am 21. Dezember. Löbauer Vereine durften sich darum bewerben, Nutznießer des Wettgewinns zu sein. In einem etwa 90-sekündigen Beitrag stellt der MDR während der Live-Schalte den Verein und seine Tanzgarde vor.

„Ich war ganz überrascht, als der MDR mit mir in Kontakt getreten ist“, sagt Faschings-Präsident Andreas Zimmermann. Er mobilisierte die ganze Tanzgarde. Auch die anderen Vereinsmitglieder waren in vollem Ornat zum Drehtermin angetreten, um den MDR mit einem dreifach donnernden „Kittlitz, Helau!“ zu begrüßen. Bloß wie er zu dem Glück des großen TV-Auftritts gekommen war, das wusste Präsident Zimmermann nicht. „Es hat sich herausgestellt, dass zwei unserer Gardemädels sich per Email heimlich für den Verein bei der Weihnachtswette angemeldet haben“, sagt Zimmermann. Selbst die Stadtverwaltung habe Bescheid gewusst – bloß er nicht. Die Überraschung ist geglückt.

Damit auch bei der Wette alles glückt, hat auch OSEF-Chef Alfred Simm weitere Vorbereitungen getroffen: „Wir haben zwei Reserve-Modelleisenbahnen am Altmarkt platziert“, sagt er. Eine in der Apotheke, eine in der Tourist-Info. „Die in der Tourist-Info ist so klein, dass sie auf eine Eisenbahner-Mütze passt.“ Alles was fährt, zählt für den Wettgewinn.

