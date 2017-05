Kite-Surfer zieht’s nach Boxberg Axel Schreiber aus Görlitz hat sich in die Lausitzer Seen verliebt. Gerne wäre er am Berzdorfer See seinem Hobby nachgegangen.

Axel Schreiber beim Kitesurfen. © Joachim Rehle

Der Bärwalder See bei Boxberg zieht bereits viele Wassersportler in seinen Bann. Der Sturm hat zugelegt, und am Strand hat das Treiben der Kite-Surfer und Surfer mittlerweile begonnen. Axel Schreiber aus Görlitz betreibt bereits das zweite Jahr diesen Sport und kann nicht genug davon bekommen. Der Brandenburger hat sich in die Lausitzer Seen verliebt, und ist aus diesem Grund bereits 2004 von Ludwigsfelde nach Görlitz gezogen.

Eigentlich sollte es der Berzdorfer See sein, auf dem er seinem Hobby nachgehen wollte. Doch da die Kite-Surfer auf dem See bei Görlitz kein Revier gefunden haben, hat es den Freizeitsportler an den See im Norden des Kreises verschlagen, und darüber ist Schreiber glücklich: „Ordnung, Sauberkeit, das Wetter, der See ist einfach super.“

