Kitas werden teurer Ab September müssen Eltern mehr für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen. Die Erstattung bei Streik bleibt aber ungeklärt.

Ein Kindergartenplatz verteuert sich um 5,23 Euro. © dpa

Wegen der gestiegenen Betriebskosten werden die Elternbeiträge im Herbst erhöht. Am Donnerstagabend stimmte der Stadtrat dem zu. Für ein Krippenkind müssen ab 1. September 212,81 Euro für eine neunstündige Betreuung statt bisher 203,93 Euro gezahlt werden. Mit 146,02 Euro verteuert sich ein Kindergartenplatz um 5,23 Euro. Sechs Stunden im Hort kosten pro Monat dann 84,54 Euro und 2,30 Euro mehr als bisher. So will die Stadt im Jahr insgesamt rund zwei Millionen Euro mehr einnehmen.

Die geplante Einführung von Gebühren für das dritte Kind hat der Rat allerdings abgelehnt. Damit sollte auch Geld angespart werden, um an Streiktagen den Eltern einen Ausgleich für die alternative Betreuung zu zahlen. Dafür müsste die Satzung jedoch geändert werden, um das Geld auszahlen zu dürfen. Bis die Finanzierung geklärt ist, bleibt die Satzung unverändert, und es gibt kein Geld zurück. (SZ/awe/sr)

