Kitas sollen Impfgegner melden Eltern müssen sich zu Impfungen beraten lassen. Sonst könnten ihnen sogar Bußgelder drohen.

Kitas sollen Eltern an die Gesundheitsämter melden, die für ihre Kinder nicht die empfohlenen Impfungen vorweisen können. © dpa

Sie begrüße die neue Regelung, sagte Cornelia Prüfer-Storcks, SPD-Senatorin aus Hamburg, am 7. Juli in der Sitzung des Bundesrates – auch wenn sie nicht unumstritten sei. Der Bundesrat hatte da gerade ein neues Gesetz verabschiedet, das auch für Eltern und Kinder im Landkreis Meißen Folgen haben könnte: Nach diesem sollen Kitas in Zukunft Eltern an die Gesundheitsämter melden, die für ihre Kinder nicht die empfohlenen Impfungen vorweisen können und die auch keinen Nachweis über eine ärztliche Impfberatung vorlegen.

Schon jetzt sind Eltern verpflichtet, sich vom Kinderarzt über Impfungen informieren zu lassen, so steht es im Infektionsschutzgesetz. Und schon jetzt müssen sie diese Beratung schriftlich belegen können. Verweigern sie diese, kann das Gesundheitsamt sie zu einer Beratung vorladen. Kommen die Eltern dem nicht nach, gilt das als Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 2 500 Euro geahndet werden kann. Neu ist im Gesetz lediglich die Meldepflicht der Kitas.

In Zeiten von zunehmender Impfskepsis sind Kinderkrankheiten wie Masern oder Keuchhusten wieder auf dem Vormarsch. Auch im Landkreis Meißen überlegen immer mehr Eltern aus Angst vor möglichen Nebenwirkungen des Impfens, ob wirklich jede Spritze sein muss. „Ein kritisches Hinterfragen ist bei einer Minderheit der Eltern zu bemerken“, teilt Amtsärztin Petra Albrecht auf SZ-Anfrage dazu mit. Dass eine bestimmte Impfung besonders häufig von Eltern abgelehnt werde, sei aber nicht zu erkennen.

Kitas – ob kommunal oder in freier Trägerschaft – sowie private Einrichtungen müssen jetzt schon im Kreis Meißen Eltern an das Gesundheitsamt melden, wenn diese sich nicht über die empfohlenen Schutzimpfungen für ihre Kinder informiert haben. Laut Petra Albrecht sei beim Kinder- und Jugendärztlichen Dienst jedoch bisher keine einzige Meldung dazu eingegangen. Sollte das doch geschehen, könnten Eltern im Bedarfsfall nach Terminvereinbarung im Gesundheitsamt beraten werden.

Die Kitas sind sogar dazu verpflichtet, die Eltern zu melden, sonst drohen auch ihnen Strafen. Doch Amtsärztin Albrecht kann Entwarnung geben: „Wir gehen davon aus, dass wir keine Strafen verhängen müssen.“ Dabei würde sie sich aus fachlicher Sicht sogar für eine Impfpflicht aussprechen. „Das passt aber so nicht in unser Rechtssystem“, sagt Albrecht, „wir fördern die Aufklärung und Beratung bei fast jedem Kontakt zu unseren Bürgern“.

In der Kita „Sonnenkäfer“ musste bisher keine Familie gemeldet werden, „weil es gar keine Probleme gibt“, erklärt Jutta Oppelt. Impfmüdigkeit kann sie nicht feststellen. Bisher sei es nur zweimal vorgekommen, dass die Impfungen nicht vollständig waren, und dann lagen medizinische Gründe wie Allergien vor.

Sollten Eltern einmal keinen Nachweis über eine Impfberatung vorlegen, werde die Kita vor der Meldung an das Gesundheitsamt das Gespräch mit der Familie suchen, „und nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen“, so Jutta Oppelt. Übrigens würde auch ein nicht geimpftes Kind einen Platz bei den Sonnenkäfern erhalten. Dann müsste jedoch mit den Eltern abgesprochen werden, wie die Betreuung ablaufen soll, wenn eine schwere Infektionskrankheit auftritt.

In einer Kita im Landkreis gab es erst in der vergangenen Woche einen solchen Fall. Bei einem Kind stellte der Arzt Keuchhusten fest. „Dieser informierte das Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt benachrichtigte uns“, erklärt Petra Ludewig, Sachgebietsleiterin Kita der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen e.V. Dieser Ablauf sei der Regelfall. Die Volkssolidarität betreibt zwölf Kitas im Landkreis Meißen, in Radebeul, Coswig, Weinböhla, Meißen und Moritzburg.

Bei Abschluss eines Betreuungsvertrages werde der Impfstatus kontrolliert und auch im Gespräch mit den Eltern auf die Wichtigkeit des Impfstatus hingewiesen und dazu beraten. „Allerdings sind in erster Instanz die Eltern als Sorgeberechtigte für das Wohl der Kinder verantwortlich“, so Ludewig. „Die Kita hat kein Recht, in die Wahrnehmung der Sorge durch die Eltern einzugreifen.“ Kinder ohne vollständige Impfungen würden jedoch trotzdem in die Kita aufgenommen, „weil ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz besteht und weil wir nach unserer Konzeption offen für alle Kinder sind“.

Auch bei der Volkssolidarität stellt man eine gewisse Impfskepsis fest. „Diese Eltern sind oft zögerlich, lassen ihr Kind später als vorgeschlagen oder nicht im vollen Umfang impfen“, sagt Ludewig. Geschätzt rund zehn Prozent der 3 300 betreuten Kinder habe keinen vollständigen Impfstatus. Die Volkssolidarität halte deshalb viel von einer gesetzlichen Impfpflicht.

