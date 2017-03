Kitas erhalten Fördermittel Die Freitaler Kita am Goetheplatz kann sich über fast 100 000 Euro freuen. Auch zwei andere Kitas in der Stadt profitieren.

Die Freitaler Kita am Goetheplatz in Deuben kann sich über Fördermittel vom Bund freuen: Bis Ende 2020 wird die Einrichtung mit knapp 98 000 Euro unterstützt. Für die Finanzspritze sorgt das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Es wendet sich an Kindertagesstätten, die viele Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und aus Familien mit Migrationshintergrund besuchen.

Bereits seit dem vergangenen Jahr werden mit Geld aus dem Fördertopf die Kita Sonnenblume in Zauckerode und die Kita Storchenbrunnen in Döhlen unterstützt. Beide Kindertagesstätten erhalten bis Ende 2019 jeweils 100 000 Euro. Neben den drei Freitaler Kitas werden noch 20 weitere Einrichtungen im Landkreis gefördert. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig freut sich: „Gute Sprachkenntnisse sind eine Schlüsselkompetenz zu gesellschaftlicher Teilhabe und Integration.“ Der Bund stellt für das Programm im Zeitraum zwischen 2016 und 2020 Mittel im Umfang von bis zu einer Milliarde Euro zur Verfügung. (SZ)

