Kitas bekommen mehr Erzieher Die Senkung des Personalschlüssels ist in Görlitz trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn letztlich werden dadurch nur wenige Kitamitarbeiter neu eingestellt.

Ein bisschen hat der Protest der ASB-Kitaleiterin Sabine Winkler und ihrer Kollegen im Sommer 2014 dann doch geholfen: Inzwischen hat eine schrittweise Anpassung des Betreuungsschlüssels begonnen. Optimal sind die Kinderzahlen pro Erzieherin aber immer noch nicht. © pawel sosnowski/80studio.net

Acht Stunden mehr Zeit pro Woche. Klingt erst mal viel. Ist es aber auf über hundert Kinder gerechnet nicht wirklich. Denn so viele sind es allein in der ASB-Kita Hummelnest auf dem Görlitzer Eibenweg. Und acht Stunden oder abstrakter gerechnet 0,2 Vollzeitstellen bringen bei Weitem nicht die Entlastung, die Erzieher in Görlitz bräuchten. Das sagt Andrea Werner, die beim ASB für die Kindereinrichtungen zuständig ist. Zehn solche betreibt der Verband im Landkreis.

Nach viel Protest und auch Streikaktionen vor drei Jahren wird der Personalschlüssel in Kindereinrichtungen seit 2015 schrittweise gesenkt. Das heißt, die Erzieher sind dann für weniger Kinder zuständig und können sie somit intensiver betreuen. Insgesamt wird der Schlüssel in der Krippe von einer Erzieherin für sechs Kinder auf eine Erzieherin für fünf Kinder angepasst. Im Kindergarten von einer Erzieherin auf 13 Kindern zu einer auf zwölf.

Allerdings ist das ein Prozess, der sich über vier Jahre hinzieht. Immer am 1. September beginnt seit 2015 eine neue Stufe, berechnet wird das dann in Viertel- oder halben Stellen – ein kompliziertes System. Aber so will es der Freistaat mit seinem Haushaltsbegleitgesetz.

Es bedeutet auch nicht, dass in den Görlitzer Kitas jede Menge neue Erzieher eingestellt werden. Zwar sagt Andrea Werner, die Bewerbungslage sei gut, man müsse sich keine Sorgen machen, geeignete Erzieher zu finden. Allerdings regeln die Stadt und die freien Träger in ihren Einrichtungen viel über die vorhandenen Erzieher, deren Stunden dann angepasst werden. „Wie will ich denn auch jemanden für 0,2 Stunden einstellen“, sagt Frau Werner.

Dass der Schlüssel gesenkt wird, begrüßt sie. „Man hat jetzt doch ein bisschen mehr Zeit etwa für die Dokumentationen der kindlichen Entwicklung oder das Erstellen von Portfoliomappen und Einschätzungen.“ Eine wirkliche Erleichterung bringe das aber noch nicht. Vor allem nicht in der Krippe. „Man stelle sich eine Erzieherin mit sechs Kleinkindern vor, die alle gleichzeitig gefüttert werden müssen. Da wäre es schon idealer, nur vier zu haben.“ Auch im Hort müsse dringend etwas passieren, um die Erzieher zu entlasten, sagt Andrea Werner. In den städtischen Kindereinrichtungen werden die Stunden ebenfalls aufgestockt. Für die Krippen etwa bedeutet das zwei neue Vollzeitstellen für 2017 und weitere 2,3 im kommenden Jahr. „Die Erhöhung wurde in der Personalkostenplanung ab 2017 berücksichtigt“, heißt es dazu aus dem Rathaus. „Bisher konnte der Personalbedarf in den Kindertageseinrichtungen durch externe Einstellungen problemlos gedeckt werden.“ Doch wie viele genau eingestellt wurden, dazu gibt es keine Auskunft. Lediglich, dass ein Teil auch über Stundenanpassungen bei Mitarbeitern läuft. Die meisten Mitarbeiter in städtischen Kindereinrichtungen haben Teilzeitverträge, somit gebe es noch Spielraum.

Aber wer bezahlt eigentlich das Plus an Erziehern und Stunden? Die Eltern, wenn auch nur zu einem Teil. Wie viel genau die Görlitzer Mütter und Väter künftig drauflegen müssen, entscheidet sich wahrscheinlich im Stadtrat am 2. März. Dann sollen die Elternbeiträge wieder Thema sein. Die Stadt sagt zu den Kosten durch die Absenkung des Personalschlüssel: „Erst mal steigen dadurch nur die Betriebskosten. Diese werden refinanziert aus Landeszuschüssen, Elternbeiträgen und dem kommunalen Zuschuss.“

