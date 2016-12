Kitaprojekt Schlottwitz wird vorgestellt

Die geplante Erweiterung des Schlottwitzer Kindergartens ist Thema in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Glashütte. Laut Tagesordnung wird das Projekt vorgestellt. Außerdem befassen sich die Abgeordneten mit weiteren Bauanträgen. So liegt dem Ausschuss der Antrag eines Dittersdorfer vor, der in seinem Heimatdorf eine Technik- und Lagerhalle errichten möchte. Diskutiert werden sollen auch die Pläne zur Errichtung eines neuen Dorfgemeinschaftshauses in Oberfrauendorf. Drei mögliche Standorte stehen zur Wahl. Zudem befassen sich die Ausschussmitglieder mit dem Bauvorhaben Dorfgründel Cunnersdorf und der Reitanlage Tögel in Oberfrauendorf. (SZ/mb)

Technischer Ausschuss, Dienstag, 17 Uhr, Rathaus

