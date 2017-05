Kitagebühren steigen ab August Krippe, Kindergarten, Hort und Tagespflege in Kreischa werden teurer. Das hängt nicht nur mit den Personalkosten zusammen.

Die Kinderbetreuung in Kreischa wird teurer. Zum 1. August dieses Jahres werden die Beiträge für Eltern, die ihre Kinder in Krippe, Kindergarten, Hort und Tagespflege betreuen lassen, erhöht. Das beschloss kürzlich der Gemeinderat. Eltern zahlen künftig etwa für eine neunstündige Krippenbetreuung ihres unter drei Jahre alten Kindes 180,88 Euro pro Monat. Derzeit sind es 165,27 Euro. Allerdings hatte Kreischa die Kosten noch im vorigen Jahr gesenkt – von zuvor 188,41 Euro – sie liegen also künftig weiterhin unter dem Niveau von 2015/16.

Für Kinder über drei Jahre werden ab August für neun Stunden im Kindergarten 135,42 statt 124,09 Euro fällig. Im Hort sind es dann 74,59 Euro je Monat. Bisher musste man hier 71,63 Euro bezahlen. Für andere Betreuungszeiten soll der Anstieg der Beiträge im selben Verhältnis erfolgen.

Dass die Betreuungskosten steigen, ergibt sich aus der Abrechnung der Betriebskosten der kommunalen Kitas im Jahr 2016. Die Betriebskosten werden weiterhin zu einem Drittel mit den Elternbeiträgen und über Zuschüssen vom Freistaat finanziert. Den Großteil der Kosten trägt aber auch dieses Jahr die Gemeinde.

Der Grund für die jetzige Erhöhung: „Die Unterhaltungskosten stiegen vor allen im Bereich der Kinderkrippe und des Kindergartens um mehr als 30 000 Euro gegenüber den Vorjahren“, erklärt Bürgermeister Frank Schöning (FBK). „Dies macht sich aber auch in der Ausstattung und in der Gestaltung der Außenanlagen qualitativ für die Kinder bemerkbar.“ Der allgemeine Anstieg der Personalkosten und vor allem die leichte Senkung des Betreuungsschlüssels im Kindergarten seien Hauptursachen für die höheren Betriebskosten. Zudem waren mehr Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, Grundstücken und Inventar nötig.

In Kreischa wurden zum Stichtag in diesem April 77 Kinder in der Krippe betreut. Das waren genauso viele wie ein Jahr zuvor. Allerdings gab es mit 223 Kindergartenkindern 13 mehr als im April 2016. Indes gehen 163 Mädchen und Jungen in den Hort. Auch hier stieg die Zahl zum Stichtag. Über das ganze Jahr betrachtet, können die Angaben schwanken. Tendenziell steigen die Betreuungszahlen aber in den insgesamt sechs Kita- und Horteinrichtungen.

Tagesmütter gibt es vier in der Gemeinde. Die Gebühren werden auch hier nach oben angepasst. „Das ist so vorgeschrieben nach dem sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“, erklärt Sarah Lehmann von der Gemeinde.

