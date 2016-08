Kitagebühren ändern sich Während die Döbelner Eltern ab 1. Oktober etwas mehr zahlen müssen, sparen die Mochauer.

© Symbolfoto: dpa

Nach der Abrechnung der Betriebskosten der Kindertagesstätten werden die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung angepasst. Die Mitglieder des Hauptausschusses haben sich auf neue Gebühren geeinigt, die aber Anfang September noch vom Stadtrat beschlossen werden müssen. Dann treten sie zum 1. Oktober in Kraft.

Während die Döbelner Eltern etwas mehr zahlen müssen, sparen die Mochauer. Denn deren Elternbeiträge lagen bisher weit über denen in Döbeln. Konkret werden für die Betreuung eines Krippenkindes künftig 193 Euro fällig. Die Döbelner zahlten bisher 184 Euro, die Mochauer 200 Euro. Für ein Kindergartenkind wird der Monatsbeitrag 92 Euro betragen (Döbeln bisher 85 Euro, Mochau 115 Euro). Und die sechsstündige Betreuung eines Hortkindes kostet 54 Euro (Döbeln bisher 50 Euro, Mochau 69,60 Euro).

In jedem Fall bleibt die Stadt Döbeln damit an der unteren Grenze der vom Freistaat empfohlenen Beiträge. „Sie sind sehr moderat“, meint Birgit Hummitzsch, Leiterin des Amtes für Soziales. Für die Kinderbetreuung hat Döbeln in diesem Jahr neun Millionen Euro eingeplant. Davon trägt die Hälfte die Stadt. Die andere Hälfte setzt sich aus den Elternbeiträgen und Landeszuschüssen zusammen.

Zurzeit stehen in Döbeln und den Ortsteilen 1 826 Plätze für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder zur Verfügung. Darunter sind 36 Integrativplätze. Die Auslastung liegt bei 96 Prozent. Außerdem betreut eine Tagesmutter fünf Krippenkinder. (DA/rt)

