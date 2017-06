Kitabau soll im Spätsommer beginnen Erste Bauleistungen für den Neubau der „Felsenzwerge“ sind ausgeschrieben. Zunächst steht ein Abriss an.

© Symbolbild: dpa

Die Bauarbeiten für den Neubau der Kindertagesstätte „Felsenzwerge“ in Papstdorf sollen in diesem Jahr beginnen. Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos) teilte mit, dass die verschiedenen Bauleistungen bereits ausgeschrieben wurden. Im August plane man, die Baracke abzureißen. Dort hatte man Asbest festgestellt, dessen Entsorgung erst ein Gutachter festlegen musste. Im September soll es dann richtig losgehen mit dem Bau der neuen Kita. Vorher muss allerdings der Gemeinderat noch die Bauleistungen per Beschluss vergeben. Ganz so wie am Anfang des Jahres scheint die Zeit nicht zu drängen. Damit die Fördermittel nicht verfallen, muss der Bau bis Ende 2018 stehen, nicht wie zuletzt mitgeteilt, bis Ende dieses Jahres. (SZ/kk)

