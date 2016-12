Kita zieht Ende Januar wieder ein Zurzeit richten die Hausmeister des Kinderfördervereins in der Kita „Pusteblume“ vor. Dann fehlt noch der Fußbodenbelag.

Die Hausmeister der Kindervereinigung Leipzig renovieren zurzeit die Räume der Kita „Pusteblume“ in Wendishain. © Dietmar Thomas

Wenn alles passt, können die Mädchen und Jungen der Kita „Pusteblume“ in Wendishain Ende Januar ihr Domizil Am Asterberg wieder in Besitz nehmen. Dann sind die Sanierungsarbeiten, die im September begannen, abgeschlossen. „Die kleinen Kerle können sich freuen, wenn sie wieder einziehen“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) zur Ratssitzung.

Eigentlich sollte der Umzug schon vor Weihnachten erledigt sein. Doch es gab ein paar Verzögerungen. Nun wird in Absprache mit dem Träger, dem Kinderförderverein Leipzig, nach dem Abschluss der Malerarbeiten der Fußbodenbelag verlegt. Das ist für Anfang Januar geplant. „Neue Möbel müssen nicht angeschafft werden. Die Zimmer sind sehr schön eingerichtet“, so Katja Tretschok, Bereichsleiterin Kita beim Kinderförderverein Leipzig. Perspektivisch könnte sie sich eine Neugestaltung des Eingangsbereiches vorstellen. „Um das Gesamtbild zu verbessern, sollen vielleicht schon im nächsten Jahr neue Garderoben angeschafft werden“, so Tretschok. Sie lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt. So wurden in den vergangenen Monaten die Sanitäranlagen und die Elektroinstallation saniert, die Decken im gesamten Gebäude wurden wärmegedämmt und bekamen einen Schallschutz. Auch der Fußboden bekam eine Dämmung, teilweise sogar eine Fußbodenheizung. Das ist vor allem für Krippenkinder von Vorteil, da diese oft auf dem Boden spielen. Da das Gebäude ist nicht unterkellert ist, war der Boden kühl.

Bei einer Begehung hatte das Gesundheitsamt vor allem den unzeitgemäßen Zustand der sanitären Einrichtungen der Kindertagesstätte bemängelt. Das betraf sowohl die Toiletten für die Mädchen und Jungen als auch die für die Erzieherinnen. Die Fliesen und Trennwände waren verschlissen. Die Heizleitungen lagen frei, Zirkulationsleitungen und Vormischer fehlten ganz. Insgesamt entsprach der Kinderkrippen- und Kindergartenbereich nicht mehr den heute geltenden energetischen und brandschutztechnischen Anforderungen. Das hat sich nun geändert.

Während der Bauarbeiten hatten die Kinder im Gemeindehaus ihr Ausweichquartier. Hier mussten sie nur auf wenig verzichten. „Das wurde von der Kindervereinigung mit Unterstützung der Stadt so hergerichtet, dass es den Ansprüchen einer Kita als Interimslösung entspricht“, sagte Bauamtsleiter Ronald Fischer.

