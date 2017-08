Kita wird vorgestellt Das Louisenstift will eine neue Einrichtung eröffnen. Das ist nun Thema im Königsbrücker Stadtrat.

© René Plaul

Die Stadt Königsbrück soll eine weitere Kindertagesstätte bekommen. Das Louisenstift will in Räumen auf der Gartenstraße Betreuungsplätze für 22 Kindergarten- und acht Krippenkinder einrichten. Die Stadträte beschlossen bereits im Mai, dass diese Plätze in den Kita-Bedarfsplan aufgenommen werden. Die Geschäftsführerinnen der Louisenstift gGmbH, Karina Wendlandt und Claudia Griese, wollen die weiterentwickelten Pläne nun den Stadträten am Dienstag, 19 Uhr, im Königsbrücker Rathaus vorstellen.

Die Stadträte werden sich in ihrer öffentlichen Sitzung allerdings auch mit der Zugstrecke Dresden-Königsbrück befassen. Die Verbindung wurde in der Vergangenheit bereits heftig diskutiert. Die Stadträte wollen dem Landkreis in einer Stellungnahme noch einmal verdeutlichen, wie wichtig der Zuganschluss für Königsbrück ist. Ein Thema wird zudem die Beseitigung der Sturmschäden sein. (SZ)

