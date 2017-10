Kita Wiesenwichtel hat neues Angebot Jetzt haben alle Behörden die umgebaute Kita abgenommen. Doch etwas fehlt noch.

Nun können Kinder schon ab einem Jahr betreut werden. © dpa

In der Kita Wiesenwichtel in Hartmannsdorf warten die Mitarbeiter derzeit gespannt darauf, dass die geänderte Betriebserlaubnis mit der Post ins Haus flattert. „Die Mitarbeiterin des Landesjugendamts war da und hat alle Räume abgenommen“, sagt Bürgermeister Reinhard Pitsch (parteilos). Es gab keine Beanstandungen, der Rest sollte jetzt nur noch Formsache sein. Mit der geänderten Betriebserlaubnis wird es möglich, auch Mädchen und Jungen ab einem Jahr zu betreuen, statt wie bisher ab zwei Jahren. Außerdem können zwölf Krippenkinder aufgenommen werden, statt bisher acht. Freie Plätze gibt es noch, obwohl es schon Anmeldungen gibt, so Pitsch. „Wir können den Eltern jetzt zusagen“, freut er sich. Der Kindergarten kann 36 Plätze anbieten. Der Umbau wurde im Sommer abgeschlossen. Der Krippenbereich wurde erweitert und der Kindergarten zog vom Erd- ins Dachgeschoss.

Mehr Infos zu freien Plätzen gibt es bei der Kita Wiesenwichtel telefonisch unter 037326 1537.

zur Startseite