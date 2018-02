Kita wieder trocken Die Weinbergwichtel sind zurück. Vor knapp drei Monaten mussten 110 Kinder ihr Haus verlassen. Nun wartet eine Überraschung.

Zurück im Weinbergwichtel-Haus. Leyla, Leon und Luca (v.l.) von der Igelgruppe der Weinböhlaer Kita Weinbergwichtel freuen sich, dass nach dem Wasserschaden wieder alles hergerichtet ist, auch die Treppe. © Norbert Millauer

Weinböhla. Gleich an der Eingangstür mahnt ein Schild, den Hauptwasserhahn jeden Abend abzudrehen. Damit so was wie in der Nacht zum 1. Dezember 2017 nicht wieder passiert, sagt Jens-Uwe Hoffmann.

Der stellvertretende Leiter der Kita Weinbergwichtel – Träger ist die Volkssolidarität (VS) Elbtalkreis-Meißen e.V. – erinnert an den Schreck am Morgen, als der Frühdienst beim Betreten des Hauses auf der Saxoniastraße Geräusche wie von einem Wasserfall hört. In einem Waschraum der oberen Etage ist ein Schlauch einer Mischbatterie geplatzt. Das Wasser rauscht über die Treppe. Die Feuerwehr pumpt es raus. Doch Fußböden, Decken und Lampen sind beschädigt, Ober- und Erdgeschoss betroffen. Die Kita muss vorübergehend schließen.

Dann leisten nicht nur die großen Bautrockner ganze Arbeit. Rund 110 Mädchen und Jungen müssen in anderen Einrichtungen untergebracht werden. In der VS-Kita Wiesenblume, in der Grundschule Weinböhla, im evangelischen Kinderhaus Gabenreich und in der AWO-Kita Kunterbunt. Bis zum vergangenen Freitag. Da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VS die Möbel nach der Sanierung gereinigt und eingeräumt.

Seit Montag früh steht das Weinbergwichtel-Gebäude wieder zur Verfügung. Das gefällt nicht nur den Kindern der Igelgruppe, alle im Vorschulalter. Leyla sagt, sie hat gleich gemerkt, dass hier was neu ist, die Treppe, der Fußboden. Luca findet es auch schön, wieder daheim zu sein. Und dass es neues Spielzeug gibt. Magnetspielzeug – eigentlich ein Weihnachtsgeschenk für die Kinder, erklärt die Erzieherin. Doch die Weihnachtszeit im eigenen Haus musste ja ausfallen. So kommt die Freude nun nachträglich. Auch der im Dezember geplante Wintermarkt wird nachgeholt. Als Frühjahrsmarkt im März, sagt Jens-Uwe Hoffmann.

Kein Grund für Bedauern also. Im Gegenteil. Zur Übergangszeit in den anderen Einrichtungen gibt es jede Menge Lob. Für die Eltern, die mitzogen. Für die Gastgeber. Über sie sagen die Wichtel-Kinder unter anderem, dass sie dort mal anderes Spielzeug hatten als in ihrer Kita. Anerkennung zollt die Erzieherin der Igelgruppe den Kitas auch, weil sie so gut aufgenommen wurden von den anderen Teams. Die sich ja alle einschränken mussten, wegen der vielen zusätzlichen Kinder. Ein gutes Zeichen für die ganze Gemeinde, wenn das so klappt, sagt die Erzieherin.

Jens-Uwe Hoffmann bestätigt, dass die Weinbergwichtel überall willkommen waren. Dafür sagt er ein großes Dankeschön. Auch der Gemeinde, als Eigentümerin des Hauses, für die Sanierung, sowie den Handwerkern. Die nicht nur für neuen Fußbodenbelag in vier Gruppenräumen und im Garderobenbereich des Obergeschosses sowie auf der Treppe sorgten, sondern auch die Lampen zum Teil erneuerten, an Heizung und Sanitäranlagen arbeiteten. Malermäßig musste ebenfalls einiges ausgebessert werden. Da malerten die VS-Hausmeister gleich noch alle Gruppenräume.

Eine endgültige Schlussabrechnung liegt der Gemeinde zwar noch nicht vor, sagt Christoph Krzikalla vom Bauamt. Doch beläuft sich die Gesamtsumme auf rund 60 000 Euro. Die Gemeinde hofft auf eine komplette Versicherungsleistung.

Um sich künftig noch besser vor Wasserschäden schützen zu können, soll fürs Abdrehen des Hauptwasserhahns demnächst eine Automatik eingerichtet werden, sagt Kita-Vizechef Hoffmann. Die Planung laufe schon.

