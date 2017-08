Kita weiht neuen Bolzplatz ein Die Zittauer Wohnbaugesellschaft stellt Kindern ehemaliges Brachgelände zur Verfügung.

Die Kinder des Zittauer „Spatzennestes“ stürmen den neuen Bolzplatz, der von der Wohnbaugesellschaft Zittau GmbH zur Verfügung gestellt wurde. Foto: Rafael Sampedro

War das ein Gezwitscher am Mittwochmorgen rund um das „Spatzennest“ an der Zittauer Carpzovstraße. Kein Wunder, dass all die Knirpse so aufgeregt waren, erwarteten sie doch mit Uta-Sylke Standke, Geschäftsführerin der Wohnbaugesellschaft Zittau GmbH nicht alltäglichen Besuch. Der Grund: Das angrenzende Grundstück darf von nun an von den Kindern in Beschlag genommen werden.

„Es ist nach April 2013 schon das zweite Mal, dass uns die Woba eine solche Fläche, die sie nicht mehr bebauen wird, zur Verfügung stellt“, erzählte Andrea Klose, die Leiterin der von der AWO Oberlausitz betriebenen Einrichtung. „Dort befinden sich nun unser Indianer-Tipi und die Klangecke“. Das neue, unmittelbar an der Straße gelegene Grundstück war erst im April dieses Jahres durch den Abriss eines schon länger unbewohnten Mehrfamilienhauses frei geworden. Nicht zuletzt infolge der Schäden des Hochwassers von 2010 sei es nicht mehr zu retten gewesen, bestätigte Uta-Sylke Standke. Aufmerksam hatten die „Spatzenkinder“ verfolgt, wie das Gebäude täglich ein Stück abgerissen wurde, bis es schließlich ganz verschwunden war.

„Als wir ihnen dann erzählten, dass sie bald dort spielen könnten, waren sie sofort hellauf begeistert“, erinnert sich Andrea Klose. Natürlich habe man die Knirpse auch danach gefragt, was sie dort auf dem neuen Rasen gern machen würden. An erster Stelle stand in allen Gruppen der Wunsch „Fußball spielen“. Aber auch eine Wippe und ein Trampolin kamen ins Gespräch.

Diese Wünsche waren auch der Woba-Chefin nicht verborgen geblieben. Immerhin sind mehrere der „Spatzen-Muttis“ in ihrem Unternehmen beschäftigt. Doch zunächst einmal zogen alle Kinder mit ihren Erzieherinnen zum bunt geschmückten Eingangstor des neuen, 920 Quadratmeter umfassenden Geländes. Hauptperson hier war der kleine Johann. Er durfte an seinem vierten Geburtstag das Schloss öffnen und den Weg für alle freigeben.

Als Begrüßungspräsent überreichte die Woba-Geschäftsführerin den Kindern anschließend eine umfangreiche Fußballausrüstung, welche aus einen Fußball, zwei Kapitänsbinden, einer Roten und einer Gelben Karte und sogar einer Pfeife bestand. Einem ersten Spiel stand somit nichts mehr im Weg.

„Genau wie das erste Stück wird die Fläche aber in unserem Besitz bleiben“, informierte Frau Standke. „Nach unseren Schätzungen hat es derzeit einen Verkaufswert von etwa 25 000 Euro. Wir stellen es der AWO zu einem Pachtzins zur Verfügung, der unsere eigenen Selbstkosten deckt.“ Erfreuliches konnte auch Andrea Klose verkünden. Die Geschäftsleitung des AWO-Kreisverbands habe schon mit einem Handwerksbetrieb Vorgespräche aufgenommen, was die künftige Gestaltung der Fläche anbelangt. Damit wären die Wünsche der Kinder nach einem Bodentrampolin, einer Rutsche oder einer Wippe der Erfüllung schon wieder etwas näher gerückt. Nachdem sich der erste Sturm um den neuen Fußballplatz etwas gelegt hatte, umringten die Kinder ihren Gast, um sich mit dem gemeinsamen Gesang ihres „Spatzenliedes“ herzlich zu bedanken.

