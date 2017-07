Kita- und Hortgebühren bleiben stabil Die Großschönauer und Waltersdorfer Eltern zahlen somit weiterhin für einen Krippenplatz 181,65 Euro im Monat

Großschönau. Einstimmig haben die Großschönauer Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, die bestehenden Elternbeiträge der Kindertagesstätten im Ort beizubehalten. „Die Einrichtungen haben wirtschaftlich gearbeitet. Deshalb sind auch keine Erhöhungen vorgesehen“, sagt Bürgermeister Frank Peuker (SPD).

Die Kommunen sind angehalten, die durchschnittlichen Betriebskosten bei den Kindertageseinrichtungen zu ermitteln und in Abstimmung mit dem Träger und dem Jugendamt danach die Beiträge festzusetzen. Für Kinderkrippen sollen die Beiträge mindestens 20 Prozent und höchstens 23 Prozent der Betriebskosten betragen. Beim Kindergarten und Hort sollen mindestens 20 Prozent und höchsten 30 Prozent berechnet werden. Die Großschönauer und Waltersdorfer Eltern zahlen somit weiterhin für einen Krippenplatz 181,65 Euro im Monat und für einen Kindergartenplatz 95 Euro – jeweils bei einer Betreuung von neun Stunden am Tag. Für den Hort werden für sechs Stunden am Tag monatlich 55 Euro berechnet. (SZ/hg)

