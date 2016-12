Kita-Umzug nach Graupa wird vorbereitet

Bevor die 20 Kinder der Liebethaler Kita Lindenhof in die alte Kita in Graupa einziehen, wurden noch Instandsetzungsarbeiten in den Räumen ausgeführt. „Fachleute haben neue Rauchmelder installiert, eine Ausgabeküche eingebaut und kleinere Malerarbeiten erledigt“, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel. Die Mädchen und Jungen der Kita Lindenhof werden ab dem 2. Januar in Graupa betreut.

Träger der Kita Lindenhof ist die Lindenhof Liebethal gemeinnützige GmbH. Völlig unerwartet hatte die Gesellschaft im September Eltern und der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass der Kita-Betrieb Ende 2016 eingestellt werde. Konkrete Gründe wurden nicht angegeben. Diese Entscheidung versetzte den Eltern einen Schock und brachte die Stadt in die Verlegenheit, so schnell wie möglich einen alternativen Betreuungsort für die Kinder zu finden. Ziel war es, dass die Gruppe nicht zerrissen wird, sondern zusammenbleibt. Das ist gelungen.

Die Trägerschaft der Kita wird ab dem Januar das Deutsche Rote Kreuz Pirna übernehmen, sodass die Kinder auch von neuen Erzieherinnen betreut werden. „Aus Sicht der Elternschaft ist alles sehr schnell und reibungslos gelaufen“, lobt Jörg Puchmüller, dessen Tochter in den Liebethaler Kindergarten geht. (hui)

