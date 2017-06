Kita-Umbau teurer als erwartet Um mehr Platz für die Krippenkinder zu schaffen, muss Dürrröhrsdorf-Dittersbach in seine Reserven greifen.

Die Kindertagesstätte befindet sich im rechten Flügel des Kinderland-Gebäudes. Weil ab August eine Klasse mehr die Grundschule im Haus besucht, muss die Kita ein Zimmer abgeben. Sie erhält im Gegenzug neue Räume für Krippenkinder. © Dirk Zschiedrich

Die Bibliothek ist bereits umgezogen. Die Bücher stehen jetzt im Kellergeschoss des Dürrröhrsdorfer Schulgebäudes zur Ausleihe bereit, nicht mehr wie bisher in der ersten Etage. Über den Fahrstuhl des Hauses ist die Bücherei trotzdem weiterhin für jeden erreichbar, wie Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) erklärte. In den früheren Bibliotheksräumen ist damit Platz geworden für die Erweiterung der Kindertagesstätte. Doch der nötige Umbau fällt wohl deutlich teurer aus, als erhofft.

Das Bauamt der Gemeinde rechnet mit mehr als 100 000 Euro, die für die Neugestaltung fällig werden. Das sorgte im Gemeinderat, der die unplanmäßigen Ausgaben genehmigen muss, für Nachfragen – handelt es sich doch nur um zwei Zimmer, die für diesen Preis entstehen sollen. In Anbetracht der stattlichen Summe habe er einige Schweißperlen auf der Stirn, sagte Gemeinderat Michael Steglich (Unabhängige Bürger) in Richtung der Verwaltung. Eine Container-Lösung, wie sie auch die Elternvertreter gefordert haben, sei doch sicher günstiger zu haben und zudem flexibler. Ob diese Variante geprüft worden ist, wollte Steglich wissen .

Ein Container hätte kurzfristig mehr Platz für den Hortbereich im Kinderland gebracht, erklärte Hauptamtsleiter Norbert Bläsner. Was aber gebraucht werde, sei eine langfristige Lösung für die Krippe, also für die Allerkleinsten. Und dort habe sich das Landesjugendamt klar gegen eine Interimsvariante ausgesprochen. „Eine Übergangslösung geht nicht“, sagte Bläsner. Zudem hätte ein Container auch etwa 80 000 Euro gekostet.

Die hohen Kosten kommen vor allem durch die besonderen Bauvorschriften zustande. „Eine Kinderkrippe ist etwas völlig anderes als eine Bibliothek“, erklärte Bläsner. Für die Kleinkinder müssen zum Beispiel drei größengerechte Toiletten installiert werden, hinzu kommen Wickelkommode, Töpfchenstation sowie ein Sanitärbereich für das Personal inklusive Dusche. Zudem sind spezielle Heizkörper nötig, an denen sich die Kinder nicht verbrühen können. Eine Stolperkante im Fußboden muss ausgeglichen werden, und der Belag wiederum muss einer bestimmten Rutschklasse entsprechen. Für einen hohen Kostenanteil sorgt zudem die Entlüftung.

Bei den insgesamt 110 000 Euro handle es sich um eine bewusst großzügig geplante Summe, um Überraschungen zu vermeiden, erklärte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann. Die Gemeinde werde sich bemühen, unter diesem Preis zu bleiben und nicht benötigte Posten aus der Kalkulation streichen.

Am Ende stimmte der Gemeinderat mit zwei Enthaltungen mehrheitlich für den Umbau. 75 000 Euro nimmt Dürrröhrsdorf-Dittersbach zur Finanzierung aus seinen Rücklagen, knapp 25 000 Euro steuert der Landkreis aus Fördermitteln bei. 10 000 Euro waren ohnehin für die Hortausstattung eingeplant.

Die Bauarbeiten sollen so schnell wie möglich beginnen. Das neue Schuljahr beginnt am 7. August, dann besuchen mehr Kinder das Kinderland, in dem Grundschule, Hort und Kita untergebracht sind.

