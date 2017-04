Kita-Umbau ist das größte Projekt

Beim Umbau der Kita „Mandauspatzen“ werden die Sanitärräume neu aufgeteilt. Die Krippenkinder bekommen im Erdgeschoss neue Schlafplätze, die sie vorher im Obergeschoss hatten. Durch andere Zimmeraufteilungen und -querschnitte werden die Sanitärräume im Haus für die Kinder größer. In zwei Monaten sollen die Arbeiten für das Projekt vergeben werden und bis Ende November 2017 abgeschlossen sein, berichtet der zuständige Mitarbeiter der Bauverwaltung von Großschönau, Michael Jähne. 109350Euro steuert die Gemeinde für das Projekt an Eigenmittel bei. 283200Euro kostet es insgesamt.

Endlich: Das Haus Kretschamberg2 kann abgerissen werden

Das vom Hochwasser zerstörte Haus am Kretschamberg2 wird abgerissen. Zum Angebotspreis von knapp 22000Euro haben die Gemeinderäte im März den Auftrag dafür einer Zittauer Firma erteilt. Am 2.Mai beginnen die Abrissarbeiten. Innerhalb von zwei Wochen ist dann die Ruine verschwunden. „Es gibt leider keine Unterlagen, ob das Haus einen Keller besitzt oder nicht“, sagt Bürgermeister Jürgen Walther (Bürgerkomitee). Deshalb ist der Abriss bis 40Zentimeter unter der Bodenplatte vorgesehen. Über das Grundstück wird an der Mandaubrücke der Radweg „Blaues Band“ weitergeführt. Für den Neubau des Radweges an der Kretschambrücke zur Mühlstraße und das Anlegen eines Ruhebereiches mit Begrünung und einer Sitzgruppe auf dem Grundstück des Abrisshauses sind 52100Euro eingeplant.