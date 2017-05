Kita-Umbau fast geschafft Künftig soll die Possendorfer Kita zusätzlich Platz für 18 Kindergartenkinder haben.

Die Arbeiten zur Erweiterung der Kita Windmühle in Possendorf sind fast fertig. © Archivfoto: Andreas Weihs

Die Arbeiten zur Erweiterung der Possendorfer Kita „Windmühle“ sind fast abgeschlossen. Das teilte der Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Seit vorigem Sommer wird in der Kindertagesstätte gewerkelt. Das ursprünglich als Wohnung genutzte Obergeschoss des Denkmals an der Straße Am Bahnhof wird künftig zusätzlichen Platz für 18 Kindergartenkinder bieten, also eine neue Gruppe. Insgesamt 113 Kinder, darunter 42 Krippenkinder, werden künftig in dem Haus betreut. Die Küche im Erdgeschoss wurde in den vergangenen Wochen so umgebaut, dass hier seit dieser Woche das Essen des Anbieters Apetito erhitzt und serviert werden kann.

Laut Fröse stehen nun noch Restarbeiten an. Sie sollen im Juni beendet sein. Die nächste Gemeinderatssitzung im Juni findet in den Kita-Räumen statt. (SZ/win)

