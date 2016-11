Kita-Umbau dauert länger Zum Jahresende sollte der Ausbau der Kita Windmühle in Possendorf abgeschlossen sein. Nun müssen die Kinder warten.

Der Anbau an die Kita Windmühle in Possendorf soll Ende Dezember stehen. Doch es sind weitere Bauarbeiten zu erledigen. © Andreas Weihs

Bisher können in der Possendorfer Kita Windmühle 95 Kinder betreut werden. Rund 40 von ihnen besuchen die Krippengruppen. Ab Januar können weitere 18 Kindergartenkinder die Einrichtung besuchen. Denn die Gemeinde stockt die Kita um eine Gruppe auf. „Wir hoffen, dass der Anbau bis spätestens Ende Dezember fertig ist“, sagt Markus Kirchner vom Bannewitzer Bauamt. Das ausgebaute Obergeschoss, in dem die zusätzliche Gruppe unterkommt, wird wohl erst Ende Januar fertig.

Bis auch die neue Küche, die dann der Essenslieferant Apetito betreiben soll, fertig ist, wird es wohl bis Ende Februar dauern. Anschließend werden sich die Bauleute noch die Nebengebäude wie etwa den früheren Bahnschuppen vornehmen. In diesem sind Geräte der Kita untergebracht. Ab dem Jahr 2018 will die Gemeindeverwaltung den Containerbau neben der Kita Windmühle sanieren. Hier kommen zwei Krippengruppen unter. „Eigentlich war der Container nur als Übergangslösung gedacht“, sagt Markus Kirchner. Erzieher und Eltern sind aber sehr zufrieden damit. Deshalb soll der Container saniert werden, damit er länger stehenbleiben kann.

Das historische Gebäude der Kita Windmühle wurde 1908 als früherer Possendorfer Bahnhof gebaut und steht unter Denkmalschutz. Was das bedeutet, bekam die Gemeinde Anfang dieses Jahres zu spüren. Das Landesdenkmalamt stimmte den Entwürfen eines Bannewitzer Architekten nicht zu. Man einigte sich darauf, das neue Treppenhaus vor das historische Gebäude zu setzen und mit einem Glasmantel zu versehen. So konnte die Bannewitzer Gemeindeverwaltung zwar in Possendorf aufstocken. Aber nur um eine weitere Kita-Gruppe und nicht wie geplant um zwei. Dafür wird der Kita-Neubau in der Boderitzer Straße in Bannewitz etwas größer ausfallen, als ursprünglich geplant. Die neue Kita soll im August 2017 ans Netz gehen.

